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Украина

Погодные качели: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

7:15 14 января 2020 31
Мокрый снег
Инф. «ФАКТОВ»

На Василия, 14 января, в Украине сохранится преимущественно сухая погода, которая стала следствием антициклона Christian.

Мокрый снег возможен исключительно в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Ночью там ожидается от минус 1 градуса до 1 градуса тепла, а днем — до 5 градусов (в Черниговской области). Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

В Киеве Старый Новый год будет теплым — до 5 градусов выше нуля. Осадков не ожидается.

В среду, 15 января, снова изменится направление ветра — вместо юго-западного будет южный. Температура воздуха днем по-прежнему будет колебаться между отметками в 3 и 5 градусов выше нуля. Ночью по всей территории Украины — до минус 2 градусов (в Одессе — от 0 градусов до 2 градусов тепла), а на западе (в Черновцах, Ужгороде, Ивано-Франковске — до минус 5 градусов).

Напомним, «ФАКТЫ» писали, какой температурный рекорд был установлен в Киеве в декабре 2019 года, а также наступят ли в Украине крещенские морозы.

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