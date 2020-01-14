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Происшествия

Потоп в ТЦ Ocean Plaza: появилась свежая информация о ЧП

7:39 14 января 2020 463
Потоп в «Оушен Плаза»
Инф. «ФАКТОВ»

По состоянию на утро 14 января в ТРЦ «Оушен Плаза», где вечером 13 января произошло масштабное подтопление, вода сошла, однако работа объекта временно приостановлена. Об этом сообщает столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причиной техногенной катастрофы в центре Киева назван порыв теплосети диаметром 1000 мм. В результате горячей водой оказались затоплены первый этаж и подвальное помещение здания.

Сотрудниками ГСЧС было спасено 13 человек, в т. ч. четверо пассажиров маршрутного такси, попавшего в яму в результате размыва асфальтного покрытия, 3 человека — из стоявшего рядом троллейбуса и 6 человек с первого этажа ТРЦ. Госпитализация понадобилась семерым пострадавшим.

В настоящее время в районе «Оушен Плаза» проводятся ремонтно-восстановительные работы. Работа ТРЦ временно приостановлена.

Теплоснабжение потребителей осуществляется по обводным веткам теплосети.

Напомним, о потопе стало известно примерно в 20.00 13 января. Все подробности читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» «"Люди кричали и запрыгивали в продуктовые тележки»: очевидцы рассказали подробности ЧП в Ocean Plaza".

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