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Потоп в ТЦ Ocean Plaza: появилась свежая информация о ЧП
По состоянию на утро 14 января в ТРЦ «Оушен Плаза», где вечером 13 января произошло масштабное подтопление, вода сошла, однако работа объекта временно приостановлена. Об этом сообщает столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Причиной техногенной катастрофы в центре Киева назван порыв теплосети диаметром 1000 мм. В результате горячей водой оказались затоплены первый этаж и подвальное помещение здания.
Сотрудниками ГСЧС было спасено 13 человек,
В настоящее время в районе «Оушен Плаза» проводятся ремонтно-восстановительные работы. Работа ТРЦ временно приостановлена.
Теплоснабжение потребителей осуществляется по обводным веткам теплосети.
Напомним, о потопе стало известно примерно в 20.00 13 января. Все подробности читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» «"Люди кричали и запрыгивали в продуктовые тележки»: очевидцы рассказали подробности ЧП в Ocean Plaza".
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