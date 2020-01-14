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Известного украинского певца допросили по делу об убийстве Шеремета
Певец и музыкант Сашко Положинский побывал на допросе у следователя по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. О впечатлениях он рассказал подписчикам в видеообращении в Facebook.
Допрос проводился в присутствии адвоката главного подозреваемого в убийстве — Андрея Антоненко.
«Рассказал всю правду — все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались. Следователь вел себя вполне корректно, отношение дружеское», — сообщил Положинский, пошутив, что возможно просто плохой «коп» к нему не пришел.
По мнению певца, расследование должно привести к полному оправданию Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, а также к наказанию «действительно виновных».
Журналист Павел Шеремет погиб при взрыве авто в центре Киева 20 июля 2016 года.
12 декабря 2019 года в полиции сообщили о задержании подозреваемых в организации и совершении подрыва — экс-бойца Сил Специальных операций Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, а также военного медика Яну Дугарь.
Суд поместил Дугарь под круглосуточный домашний арест, однако Антоненко и Кузьменко были взяты под стражу без права внесения залога.
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