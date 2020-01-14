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Потоп у Ocean Plaza: появилось видео эвакуации людей из провалившейся под асфальт маршрутки
В сети появилось видео спасения пассажиров из маршрутного такси, оказавшегося в эпицентре масштабного порыва теплотрассы у ТРЦ Ocean Plaza.
По свидетельству автора кадров, основателя ресурса dtp.kiev.ua Влада Антонова, людям никто не помогал, и они получали ожоги, пытаясь спастись.
Отметим, что в официальном сообщении столичного главка ГСЧС говорилось о спасении четырех пассажиров маршрутного такси, попавшего в яму в результате размыва асфальтного покрытия. Также 3 человека были эвакуированы из стоявшего рядом троллейбуса и 6 человек — с первого этажа ТРЦ. Госпитализация понадобилась семерым пострадавшим.
Первые фото и видео с места инцидента смотрите в «ФАКТАХ».
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