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Возле ТЦ Ocean Plaza образовался новый провал: фото и видео с места ЧП
На месте техногенной катастрофы в районе ТРЦ Ocean Plaza в центре Киева произошло новое ЧП — посреди ночи провалился асфальт и часть тротуарной плитки на пешеходной зоне со стороны входа в «Ашан». Об этом сообщает Информатор Киев.
По данным источников ресурса, провал случился в промежутке между 23:00 и 07:00. Из ямы активно идет пар.
Кроме того, у кафе «Руккола», которое также находится на территории ТРЦ Ocean Plaza, при неизвестных обстоятельствах разбились стекла.
Напомним, порыв теплотрассы по улице Антоновича в районе ТРЦ Ocean Plaza произошел в районе 20:00 13 января. С ожогами разной степени были госпитализированы семеро пострадавших. Кроме покупателей, среди них оказались и пассажиры маршрутного такси, оказавшегося в эпицентре события и провалившегося под вздыбившийся асфальт.
Эксклюзивный материал «ФАКТОВ» о резонансном ЧП читайте тут.
Фото, видео Informator
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!