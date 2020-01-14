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Происшествия

В Николаеве обстреляли трамваи: впечатляющие фото

10:19 14 января 2020 169
Отверстие в окне трамвая
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В Николаеве хулиганы разгромили два движущихся трамвая. Транспортники утверждают, что это был обстрел, полиция устанавливает обстоятельства ЧП. Ранее трамвай с пассажирами обстреляли в Киеве.

О том, что 13 января около 16:00 в Николаеве неизвестные хулиганы обстреляли два трамвайных вагона 1-го маршрута, сообщили на странице в Facebook работники предприятия «Николаевэлектротранс».

«В районе улицы Гражданской вагоны были остановлены из-за выстрелов и повреждения стекол. Пострадавших нет, на место происшествия была вызвана полиция. Вагоны были отправлены в депо для восстановления. Обстоятельства инцидента выясняются», говорится в сообщении. Транспортники также жалуются на то, что полиция прибыла спустя более часа после вызова.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, утверждать, что был именно обстрел, пока не берутся. Чем именно были побиты стекла должна показать экспертиза.

На момент инцидента в одном из трамваев находились пассажир и водитель. В другом — только водитель. В результате происшествия никто не пострадал.

Следственно-оперативная группа опрашивает работников транспортного предприятия, устанавливаются обстоятельства, в частности, чем и кем были повреждены окна трамваев. Также правоохранители обращаются к возможным очевидцам ЧП с просьбой предоставить информацию в Заводской отдел полиции по телефонам: (0512) 34−11−98 или на 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Виннице во время обстрела трамвая был ранен пассажир. А в Кривом Роге в очередной раз обстреляли троллейбус с пассажирами.

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