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Рада собралась на первое заседание в 2020 году: онлайн-трансляция
Верховная Рада IX созыва собралась на первое пленарное заседание после новогодних каникул. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с первого заседания согласительного совета глав групп и фракций парламента.
В повестке дня заседания значатся важные вопросы, начиная с проекта изменений в Конституцию Украины в части отмены адвокатской монополии, а также относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.
Кроме того, в первый день работы Рады в 2020 году в Раде могут проголосовать за сложение депутатских полномочий новым руководителем Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой. Об этом накануне заявил спикер Дмитрий Разумков. По его словам, голосование может состояться в 14:00.
Напомним, накануне президент Зеленский подписал закон об ответственности депутатов за неперсональное голосование («кнопкодавство»), однако при этом с 1 января у депутатов резко выросли зарплаты.
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