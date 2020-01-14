Политика

Рада собралась на первое заседание в 2020 году: онлайн-трансляция

Верховная Рада IX созыва собралась на первое пленарное заседание после новогодних каникул. Напомним, «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные фото с первого заседания согласительного совета глав групп и фракций парламента.

В повестке дня заседания значатся важные вопросы, начиная с проекта изменений в Конституцию Украины в части отмены адвокатской монополии, а также относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады.

Кроме того, в первый день работы Рады в 2020 году в Раде могут проголосовать за сложение депутатских полномочий новым руководителем Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой. Об этом накануне заявил спикер Дмитрий Разумков. По его словам, голосование может состояться в 14:00.

Напомним, накануне президент Зеленский подписал закон об ответственности депутатов за неперсональное голосование («кнопкодавство»), однако при этом с 1 января у депутатов резко выросли зарплаты.

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