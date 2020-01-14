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Происшествия

На Донбассе сгорела база военных парамедиков: есть пострадавший (фото, видео)

11:13 14 января 2020 170
Сгоревший дом
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе сгорела база парамедиков, один из волонтеров получил ожоги. О чрезвычайном происшествии сообщает Юлия Паевская — Народный герой Украины и комбат «Ангелов Тайры» в ASAP EMC.

«Сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. Один из волонтеров получил незначительные ожоги. Машины целы. Причина пожара предположительно — проводка», — пишет Юлия Паевская на своей страничке в социальных сетях и публикует фотографии, на которых показано то, что осталось от базы парамедиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года обстрел боевиков на Донбассе стал причиной масштабного пожара в поселке Березовое (Донецкая область) — шесть зданий полностью сгорели.

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