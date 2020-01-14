Путин будет расшатывать новые регионы Украины: названы взрывоопасные области

Украина

Президент России Владимир Путин сосредоточил внимание на дестабилизации южных регионов Украины, строя планы по созданию некого варианта «Новороссии-2». Ожидать активизации российских планов в этом направлении можно весной-летом 2020 года. Об этом «ФАКТАМ» заявил бывший глава украинской дипломатии Павел Климкин. Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» политолог Олег Саакян выразил мнение о том, что личная встреча с Путиным стала важным уроком для президента Зеленского.

По его мнению, дальнейшие российские действия по дестабилизации Украины могут стать следствием сделки, которую Москва предложит Киеву под угрозой эскалации боевых действий на Донбассе.

«По моему мнению, фокус Кремля, кроме востока, будет направлен и на украинский юг — на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области. Для этого в России разработаны всевозможные сценарии. Идет большая игра, ставки в которой сейчас повышаются. Значит, повышаются и риски, и неопределенности для Украины», — констатировал дипломат, призвав нынешнее руководство Украины становиться более активными на международных переговорных площадках ради достижения мира и сохранения территориальной целостности Украины.

Полный текст интервью читайте в статье «Боевые действия на Донбассе могут активизироваться уже весной-летом, — Павел Климкин»

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