23.86 / 24.18 26.39 / 26.88
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Путин будет расшатывать новые регионы Украины: названы взрывоопасные области

11:25 14 января 2020 978
Путин будет расшатывать новые регионы Украины: названы взрывоопасные области
Инф. «ФАКТОВ»

Президент России Владимир Путин сосредоточил внимание на дестабилизации южных регионов Украины, строя планы по созданию некого варианта «Новороссии-2». Ожидать активизации российских планов в этом направлении можно весной-летом 2020 года. Об этом «ФАКТАМ» заявил бывший глава украинской дипломатии Павел Климкин. Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» политолог Олег Саакян выразил мнение о том, что личная встреча с Путиным стала важным уроком для президента Зеленского.

По его мнению, дальнейшие российские действия по дестабилизации Украины могут стать следствием сделки, которую Москва предложит Киеву под угрозой эскалации боевых действий на Донбассе.

«По моему мнению, фокус Кремля, кроме востока, будет направлен и на украинский юг — на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области. Для этого в России разработаны всевозможные сценарии. Идет большая игра, ставки в которой сейчас повышаются. Значит, повышаются и риски, и неопределенности для Украины», — констатировал дипломат, призвав нынешнее руководство Украины становиться более активными на международных переговорных площадках ради достижения мира и сохранения территориальной целостности Украины.

Полный текст интервью читайте в статье «Боевые действия на Донбассе могут активизироваться уже весной-летом, — Павел Климкин»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мужчина

В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями (фото)

Пенсия в Украине

Пенсионная катастрофа: стало известно, почему половина работающих украинцев останется без выплат

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер