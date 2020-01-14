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Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

11:34 14 января 2020 1359
Отец лежит на полу, сын стоит рядом
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть насмешило видео, опубликованное китайским изданием People's Daily. Отец решил проверить, какой будет реакция его маленького сына, если он притворится мертвым. На глазах у ребенка мужчина картинно падает и неподвижно замирает, лежа на полу.

Мальчик при этом вовсе не кажется испуганным — он растерялся разве что на долю секунды. Заглянув в лицо папе, малыш спокойно разворачивается, вынимает леденец, который был зажат в отцовской руке, и не спеша уходит, затолкав лакомство в рот. «Нет смысла погружаться в скорбь. Положительная сторона в том, что папа оставил мне леденец!», — подписано видео.

Пользователи сети отметили, что ребенок на редкость рассудителен, умен и предприимчив. А папа сам виноват и получил по заслугам за глупые шутки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что спасая кошку, китайские бабушка и отец поставила под угрозу жизнь семилетнего внука: шокирующее видео.

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