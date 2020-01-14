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Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)
Сеть насмешило видео, опубликованное китайским изданием People's Daily. Отец решил проверить, какой будет реакция его маленького сына, если он притворится мертвым. На глазах у ребенка мужчина картинно падает и неподвижно замирает, лежа на полу.
Мальчик при этом вовсе не кажется испуганным — он растерялся разве что на долю секунды. Заглянув в лицо папе, малыш спокойно разворачивается, вынимает леденец, который был зажат в отцовской руке, и не спеша уходит, затолкав лакомство в рот. «Нет смысла погружаться в скорбь. Положительная сторона в том, что папа оставил мне леденец!», — подписано видео.
Пользователи сети отметили, что ребенок на редкость рассудителен, умен и предприимчив. А папа сам виноват и получил по заслугам за глупые шутки.
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