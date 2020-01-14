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Пресс-релиз

Moneyveo дарит призы зрителям «Скажене весілля-2»

11:45 14 января 2020 14
«Скажене весілля-2»&nbsp;— постер
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

moneyveo разыграет призы среди зрителей комедии «Скажене весілля-2» и пользователей сервиса. Акция действует до 15.01 в рамках сотрудничества film.ua и moneyveo. Последняя выступила финансовым партнером фильма.

«moneyveo — это не просто какая-то скучная финтех-компания. Мы ко всему подходим инновационно: в создании рекламы мы действуем также нестандартно. Кто бы мог подумать, что реклама финансового сервиса может засесть в головах людей и стать мемом. Развивая свой нетипичный подход к промо финансового сервиса, мы осуществили продакт плейсмент сервиса в топовой украинской комедии „Скажене весілля-2“. Топовая украинская лента и топовая украинская финансовая компания — топовый тандем, который в очередной раз покажет: ты нормас, а с moneyveo ты — #КРАСАВА», — рассказал коммерческий директор moneyveo Максим Параска.

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, нужно написать под постом акции о роли moneyveo в фильме, оставить лайк под ним, а также на страницах moneyveo и Скажене Весілля-2.

Между участниками акции будут разыграны: 1 свитшот «Що? Знову?», 4 пары стилизованных носков, 2 свитшота «Красава», 3 термокружки moneyveo.

Победителей определят 17 января с помощью сервиса random.org. Напомним, фильм «Скажене весілля-2» вышел на экраны 25 декабря 2019 года. Картина была отснята командой FILM.UA Group.

«Работа над идеями интеграции — это всегда командный труд. Здесь задействованы все: сценаристы, продюсеры, режиссеры, команда Brandly|FILM.UA Group и, конечно же, клиент, — рассказала Юлия Пилипенко, руководитель агентства интегрированных решений Brandly|FILM.UA Group. — Чтобы решить задачи бренда, донести преимущества и построить сильную эмоциональную связь, недостаточно просто забрендировать реквизит. Бренд необходимо вплести в сюжет, он должен стать частью истории, чтобы зритель не почувствовал фальши. При этом зритель должен четко понимать, какие услуги предоставляет бренд и проассоциировать проявления с moneyveo. Мне кажется, в „Скаженому весіллі“ нам удалось это на все 100! А когда в кадре с Тарасом (Герой комедии. — Авт.) звучит крылатая фраза из ролика moneyveo: „Це Тарас, йому нормас“, зрители искренне и от души смеются».

Кроме интеграции в фильм, бренд стал частью масштабной промокампании: наружная и indoor-реклама, трейлеры, а также поддержка в digital, включая проведение розыгрыша. Манивео был представлен на Гранд-премьере «Скажене весіллля-2» в кинотеатре «Киевская Русь», которую посетили топовые селебрити украинского шоу-биза.

moneyveo — лидер среди микрофинансовых организаций в Украине. Ее высокий статус ежегодно подтверждают всеукраинские награды и премии. Первый онлайн-кредит компания выдала еще в 2013 году.

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