Мир

Обезьяна украла очки у туриста, решившего сделать с ней селфи (видео)

24-летний турист Коннор Сарджент, посетивший храм Улувату в индонезийской провинции Бали, решил сделать селфи с одной из обезьян, которые во множестве обитают в этой местности. Повернувшись к животному спиной, Коннор готовился сделать снимок, когда обезьяна вдруг сорвала с его носа очки и забралась с ними повыше на крышу. Там она начала рассматривать свой трофей и даже пробовать его на зуб. На этом видео обрывается.

Как сообщает издание The Mirror, парню потом все же удалось получить обратно свое имущество — с помощью храмовых работников, имеющих большой опыт общения с местными приматами.

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