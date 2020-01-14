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Кинообзор

Фильм «Преданная» по роману Софии Андрухович и другие премьеры недели: куда пойти в кино в выходные

В украинский прокат вышли шесть новых картин, в том числе две ленты, снятые отечественными кинематографистами, — «Мои мысли тихие» и «Преданная». Для похода в кино с детьми предлагается немецкий полнометражный мультфильм «Феи и тайна страны драконов». Поклонников французских комедий ждет встреча с картиной «Кто тебе доктор?». В американской криминальной драме «Судить по совести» встретились два обладателя премии «Оскар» Джейми Фокс и Бри Ларсон. Фильмы ужасов представлены продолжением популярной серии «Проклятие». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

«Мои мысли тихие»

(12+, Украина, Toy Cinema, комедия, драма, бюджет — 9,2 миллиона грн)

В основу фильма положен вечный конфликт отцов и детей. Только в данном случае речь идет об отношениях между матерью и сыном. Их роли сыграли Ирма Витовская-Ванца и Андрей Лидаговский. Снял фильм дебютант Антонио Лукич. Его работа пришлась по душе и критикам, и зрителям, о чем свидетельствует теплый прием, оказанный картине на двух кинофестивалях. Сначала «Мои мысли тихие» были показаны на 54-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в разделе East of West. Фильм получил Специальную премию жюри. Затем картина стала одним из триумфаторов Одесского международного кинофестиваля, где она заработала Приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI как лучший украинский фильм, приз за лучшую актерскую работу (Ирма Витовская-Ванца), специальное упоминание жюри (Андрей Лидаговский).

Главный герой картины — молодой украинский звукорежиссер и музыкант. Карьера у него на ладится, в личной жизни сплошные проблемы. А все из-за излишней опеки со стороны матери. Молодой человек мечтает уехать из Украины. Неожиданно он получает заказ от канадской компании записать звуки, которые издают животные на Закарпатье. Для него это шанс получить постоянную работу в Канаде. Он с радостью берется за выполнение важного задания, однако с ним отправляется его мамочка…

«Преданная»

(12+, Украина, Film.UA, мелодрама, бюджет — 60 миллионов грн.)

«Преданная» — это экранизация романа «Феликс Австрия» украинской писательницы Софии Андрухович. Книга стала бестселлером в нашей стране, получила ряд премий, включая всеукраинскую премию «Книга года». Права на экранизацию романа купила компания Film.UA. Проектом заинтересовались поляки. Снять фильм собирался польский режиссер Петр Домалевский. В 2018 году сценарий «Преданной» стал одним из победителей конкурса Министерства культуры Украины. Государство решило выделить часть денег на съемки. Взнос Госкино Украины составил 25 миллионов гривен. В итоге фильм делался полностью отечественной командой кинематографистов. Режиссером стала 28-летняя Кристина Сиволап. Главные роли исполнили Марианна Янушевич, Олеся Романова, Роман Луцкий.

Действие фильма разворачивается во второй половине XIX века в Станиславе. При пожаре погибает жена доктора. Удалось спасти только двух девочек — дочь доктора и дочь домработницы. Доктор решает воспитывать девочек вместе. Они растут как родные сестры. Спустя 25 лет родная дочь доктора выходит замуж, а названная сестра ведет в ее доме хозяйство…

«Феи и тайна страны драконов»

(0+, Германия, Fabrique d'Images, анимационный фильм для семейного просмотра)

В сказочной стране Баяла раньше царила идиллия. Однако затем поссорились феи. Драконы, населявшие страну, исчезли, а вместе с ними стала уходить магия. Надежда спасти Баялу появилась, когда добрая фея нашла яйцо, из которого вылупился маленький дракон. Несколько добрых фей со своими друзьями отправляются в путешествие к Драконьим горам…

«Судить по совести»

(12+, США, Warner Bros., криминальная драма)

Главный герой фильма — молодой темнокожий адвокат, выпускник Гарварда. Его зовут на работу лучшие юридические фирмы в стране, но парень отклоняет все эти выгодные предложения и отправляется в Атланту, чтобы представлять интересы несправедливо, как ему кажется, осужденных. Его первым клиентом становится афроамериканец, приговоренный к смертной казни за убийство 18-летней девушки. Этот человек утверждает, что невиновен. Помогает молодому адвокату белая женщина-юрист.

Снял фильм режиссер Дестин Креттон («Стеклянный замок»). Ему удалось собрать впечатляющую команду актеров. Главные роли исполнили звезда «Черной пантеры» Майкл Джордан, лауреат премии «Оскар» Джейми Фокс («Рэй»), обладательница премии «Оскар» Бри Ларсон («Комната»). Фильм вышел в американский прокат 25 декабря 2019 года и собрал 4,1 миллиона долларов. Бюджет картины пока не сообщается.

«Кто тебе доктор?»

(6+, Франция, France 2, комедия)

В канун Рождества семейный врач сражен жуткими болями в спине. Он с трудом может лежать или сидеть, а о том, чтобы передвигаться самостоятельно, речь вообще не идет. Как на зло, доктораи засыпали вызовами пациенты. И он не имеет права им отказать. Наш герой уговаривает простого разносчика пиццы помочь ему в нанесении визитов к больным…

Главную роль в комедии исполнил популярный французский актер Мишель Блан («Новые приключения Аладдина»). Снял фильм режиссер и сценарист Тристан Сегела («Снова 16»). Во Франции комедия вышла в прокат 11 декабря 2019 года и собрала неплохую кассу — 5,5 миллиона долларов.

«Проклятие»

(16+, США, Sony Pictures, ужасы, бюджет — 14 миллионов долларов)

Фильм является одновременно продолжением и ответвлением от серии популярных ужастиков «Проклятие», начатой в 2002 году японской картиной режиссера Такаси Симидзу. В 2004 году американцы сняли ее ремейк, пригласив Симидзу поработать в Голливуде. «Проклятие» с Сарой Мишель Геллар в главной роли при скромном бюджете в 10 миллионов долларов, собрало в мировом прокате 187,2 миллиона долларов. Симидзу снял затем «Проклятие 2». Кассовые сборы оказались скромнее — 70,7 миллиона долларов. «Проклятие 3» снимал уже Тоби Уилкинс. Актерский состав сменился практически полностью. Но это не спасло фильм. Сборы составили 38,6 миллиона долларов. Правда, и бюджет был мизерный — 5 миллионов долларов.

Новое «Проклятие» планировалось как перезапуск всей серии. Однако в ходе работы над картиной режиссер Николас Песке решил связать ее с предыдущими сериями. Действие происходит параллельно с событиями, о которых рассказывалось в оригинальном фильме. Главные роли исполнили Андреа Райзборо (мини-сериал «Черное зеркало»), Уильям Сэдлер («В погоне за Бонни и Клайдом»), Бетти Гилпин («Путешествие хорошего пса»).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о главных претендентах 2020 года на на самую престижную кинопремию в мире — «Оскар». Напомним, победители станут известны 9 февраля.



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