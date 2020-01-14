Стиль жизни

Известие о том, что герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя королевские полномочия, отказавшись от всех связанных с этим обязанностей и привилегий, включая финансирование, взволновала весь мир. Кто-то поддерживает в этом намерении принца Гарри и Меган Маркл, кто-то категорически их осуждает. О том, почему так произошло и кто принимал такое решение, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

«В мечтах она уже видела себя на троне, но место оказалось занятым»

— СМИ всего мира написали о том, что герцог и герцогиня Сассекские решили выйти из королевской семьи и жить, как говорится в таких случаях, своим умом и, что не менее важно, своим трудом, — сказала Валентина. - Разумеется, их решение преподносится как общее, принятое совместно. Но если посмотреть на гороскоп Меган, то станет понятно, что ни о каком совместном решении речь не идет: Маркл принимала его самолично, без оглядки на мнение мужа. Его Венера стоит на Луне Меган, к тому же там у герцогини Сассекской находятся Сатурн и Юпитер. А чуть поодаль — Плутон, с которым в вопросах манипуляции мало кто может сравниться. Эта планета, как никто, умеет работать «кукловодом»: под «дудку» Плутона будут плясать все, кто попадет в зону его интересов. Так что герцогиня Сассекская может склонить на свою сторону кого угодно — она знает, на какую точку у человека нажать и какие слова ему сказать.

Карта Меган Маркл

Если говорить о других качествах, то можно сказать, что людям с такой комбинацией планет в гороскопе всегда чего-то не хватает. Даже получив любые земные блага — как материального, так и морального свойства, — они все равно будут чем-то недовольны. Им захочется получить то, чего у них нет, несмотря на то, что они владеют всем, что только можно себе представить. С одной стороны, такие люди, как Меган, зажаты внешними рамками, что порой выглядит как комплекс неполноценности, который они, разумеется, тщательно камуфлируют, скрывая его за раскованным поведением, хотя оно им не свойственно — так они просто играют роль свободных и непринужденных. С другой, Юпитер требует поклонения, к которому такой человек будет стремиться любыми доступными ему путями и средствами. Не стоит забывать, что Меган к тому же еще и Львица по знаку зодиака. Идя под венец с принцем Гарри, она в мечтах уже видела себя на троне, но место оказалось занятым. Можно сказать, что Кейт Миддлтон переиграла ее по всем статьям. И тогда герцогиня Сассекская решила доказать, что именно она, а не ее соперница является «королевой сердец». Ей как Львице с Юпитером в гороскопе и актрисе по жизни всегда очень нравилась эта роль, она мечтала ее получить. Не вышло при дворе, так она сделает это по-другому, выйдя из королевской семьи. Меган обладает редкостной расчетливостью, и тут, думаю, она тоже просчитала все «за» и «против».

— Почему же она решилась на такой поступок?

— Прежде всего подумала, что такой, на ее взгляд, демократичный ход прибавит ей популярности в глазах британцев. Казалось бы, а как иначе может отреагировать публика на желание королевских особ отказаться от денег из бюджета и зарабатывать деньги своим трудом? Другой вопрос, что они будут делать, освободившись от «уз» Виндзоров? Маркл всегда была голливудской актрисой второго ряда, в звезды первой величины ей выбиться так и не удалось. Конечно, будучи принцессой, она не могла сниматься в кино: королевский этикет ей бы этого не позволил. Но не факт, что она станет звездой, сложив свои полномочия. Конечно, есть рекламные контракты, стоимость которых порой превышает все возможные пределы. Но где гарантия того, что с Меган все время будут их заключать? Что до Гарри, то он и вовсе ничего делать не умеет. Никакой профессии младший сын принцессы Дианы не обучался, так что ему тоже можно будет надеяться только на те же рекламные контракты, которые, как мы уже говорили, являются делом ненадежным.

Еще одна — подспудная — причина того, что Меган приняла решение выйти из королевской семьи и навязала его Гарри, — это ее строптивость, о чем не говорит, а буквально кричит ее гороскоп. Даже если бы отношения с членами королевской семьи сложились у нее в десятки раз лучше, она все равно была бы недовольна. Маркл все делала назло своим новым родственникам: носила наряды, которые не рекомендовала надевать глава королевской семьи, Елизавета II, рожала не в той клинике, в которой традиционно появляются на свет королевские отпрыски, не вышла к прессе и фотографам сразу же после родов, как это делала Кейт Миддлтон. Они с Гарри даже на Рождество к его бабушке, королеве Елизавете II, не приехали, чего никто раньше себе не позволял. Меган везде и во всем старалась показать характер, и этот ее поступок — того же свойства.

«Принц всегда и во всем будет поддерживать жену, даже если в глубине души сочтет, что она не права»

— Поему же Гарри поддержал жену в этом поступке, а не воспротивился ей?

— Соединение Венеры принца с Луной его жены, о котором я уже говорила выше, свидетельствует о том, что Гарри обожает Меган слепой любовью, которую способны испытывать только родители. А если говорить точнее, мать — к своему ребенку. В свою очередь планеты в гороскопе Маркл — Луна в знаке Весов и Плутон — настолько идеально совмещаются с Луной Гарри, что с полным правом можно сказать: она для него — идеальная женщина и земное воплощение его грез. Поэтому принц всегда и во всем будет поддерживать жену, даже если где-то в глубине души сочтет, что она не права. Неудивительно, что родившаяся в год металлического Петуха, а потому отличающаяся практичностью и расчетливостью, Меган пользуется таким отношением мужа, чтобы заставить его поступать так, как хочется ей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ведущий популярной телепрограммы Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») Пирс Морган, который уже давно остро критикует Меган Маркл, обрушился на нее и принца Гарри с новыми обвинениями после того, как они объявили о том, что слагают с себя королевские полномочия.

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