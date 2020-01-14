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Общество и люди

День ангела Ирины: красивые открытки и душевные поздравления

15:28 15 января 2020 132
Именины Ирины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

16 января — праздник у Ирин. Именно в этот день Ирины, Иры, Иришки отмечают именины.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления для именинниц.

Именины Ирины

Дорогая наша Ира,
Мы желаем тебе мира.
Это слово узнаем
В добром имени твоем.

Пусть не будет в жизни ссор,
А в делах царит задор.
Всё, что намечается,
С успехом получается!

И в душе огонь горит,
Пока в сердце страсть кипит.
С праздником тебя, Ирина!
Судьбы сладкой, как малина!

Именины Ирины

***
Ирина — значит «мир, покой».
Уютно и тепло с тобой,
Решительности ты полна,
Всегда красива и умна.

Пусть будет ясным каждый день,
Не впустит в душу грусти тень.
А карусель прекрасных слов
Пробудит нежность и любовь.

Именины Ирины
***
Без стука и без лишних слов
Пусть в твою жизнь войдет любовь,
И счастье лёгкою походкой
Пусть в твою дверь заскочит ловко!

Всё в твою честь сейчас, Ирина,
Не унывай, будь духом сильной,
И ангел пусть тебя хранит
От злых людей и от обид!

Именины Ирины
***
Чудная картина —
Королева с нами!
Ирочку, Ирину,
Мы сегодня славим!

Жизнь у Иры нашей
Будет без изъяна,
Будет полной чашей
Дом твой постоянно!

Света и здоровья,
Радости в семье,
Полного любовью,
Мира на Земле!

Именины Ирины

***
Для тебя, Ирина,
Поздравления эти,
Нет тебя прекрасней
На всем белом свете.

Сердце согреваешь
Ты своим теплом,
Пусть удача добрая
В твой приходит дом.

Радость пусть окрасит
Радугою дни,
В жизни тебе счастья,
А в судьбе любви.

Именины Ирины

Рекомендуем посмотреть еще одну подборку поздравлений для Ирины.

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