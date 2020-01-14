Общество и люди

День ангела Ирины: красивые открытки и душевные поздравления

16 января — праздник у Ирин. Именно в этот день Ирины, Иры, Иришки отмечают именины.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления для именинниц.

Дорогая наша Ира,

Мы желаем тебе мира.

Это слово узнаем

В добром имени твоем.

Пусть не будет в жизни ссор,

А в делах царит задор.

Всё, что намечается,

С успехом получается!

И в душе огонь горит,

Пока в сердце страсть кипит.

С праздником тебя, Ирина!

Судьбы сладкой, как малина!

***

Ирина — значит «мир, покой».

Уютно и тепло с тобой,

Решительности ты полна,

Всегда красива и умна.

Пусть будет ясным каждый день,

Не впустит в душу грусти тень.

А карусель прекрасных слов

Пробудит нежность и любовь.



***

Без стука и без лишних слов

Пусть в твою жизнь войдет любовь,

И счастье лёгкою походкой

Пусть в твою дверь заскочит ловко!

Всё в твою честь сейчас, Ирина,

Не унывай, будь духом сильной,

И ангел пусть тебя хранит

От злых людей и от обид!



***

Чудная картина —

Королева с нами!

Ирочку, Ирину,

Мы сегодня славим!

Жизнь у Иры нашей

Будет без изъяна,

Будет полной чашей

Дом твой постоянно!

Света и здоровья,

Радости в семье,

Полного любовью,

Мира на Земле!

***

Для тебя, Ирина,

Поздравления эти,

Нет тебя прекрасней

На всем белом свете.

Сердце согреваешь

Ты своим теплом,

Пусть удача добрая

В твой приходит дом.

Радость пусть окрасит

Радугою дни,

В жизни тебе счастья,

А в судьбе любви.

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