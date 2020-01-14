- 15:47 Медведев объявил об отставке правительства России после послания Путина
- 15:37 Минюст назвал самые популярные имена среди киевлян, рожденных в 2019 году
- 15:31 Тотальное введение кассовых аппаратов в Украине: к чему это приведет
- 15:31 Топ-чиновникам ограничат оклады: что об этом известно
- 15:28 День ангела Ирины: красивые открытки и душевные поздравления
- 15:10 Биатлон в Рупольдинге: онлайн-видеотрансляция женского спринта на Кубке мира
- 15:05 Убийство Шеремета: адвокаты обнародовали важную информацию об Антоненко
- 15:04 Убийство трехлетнего мальчика в центре Киева: депутат Соболев пообещал вознаграждение за информацию о заказчиках
- 14:46 7-летняя дочь Лилии Ребрик сама зарабатывает на жизнь
- 14:40 Держали в рабстве белоруса: на Житомирщине разогнали "трудовой лагерь"
- 14:32 Боевики «ЛНР» пытались завербовать чиновника Минюста
- 14:31 Авария на теплотрассе возле Осеan Plaza в Киеве: ремонтные работы закончены
День ангела Ирины: красивые открытки и душевные поздравления
16 января — праздник у Ирин. Именно в этот день Ирины, Иры, Иришки отмечают именины.
«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления для именинниц.
Дорогая наша Ира,
Мы желаем тебе мира.
Это слово узнаем
В добром имени твоем.
Пусть не будет в жизни ссор,
А в делах царит задор.
Всё, что намечается,
С успехом получается!
И в душе огонь горит,
Пока в сердце страсть кипит.
С праздником тебя, Ирина!
Судьбы сладкой, как малина!
***
Ирина — значит «мир, покой».
Уютно и тепло с тобой,
Решительности ты полна,
Всегда красива и умна.
Пусть будет ясным каждый день,
Не впустит в душу грусти тень.
А карусель прекрасных слов
Пробудит нежность и любовь.
***
Без стука и без лишних слов
Пусть в твою жизнь войдет любовь,
И счастье лёгкою походкой
Пусть в твою дверь заскочит ловко!
Всё в твою честь сейчас, Ирина,
Не унывай, будь духом сильной,
И ангел пусть тебя хранит
От злых людей и от обид!
***
Чудная картина —
Королева с нами!
Ирочку, Ирину,
Мы сегодня славим!
Жизнь у Иры нашей
Будет без изъяна,
Будет полной чашей
Дом твой постоянно!
Света и здоровья,
Радости в семье,
Полного любовью,
Мира на Земле!
***
Для тебя, Ирина,
Поздравления эти,
Нет тебя прекрасней
На всем белом свете.
Сердце согреваешь
Ты своим теплом,
Пусть удача добрая
В твой приходит дом.
Радость пусть окрасит
Радугою дни,
В жизни тебе счастья,
А в судьбе любви.
Рекомендуем посмотреть еще одну подборку поздравлений для Ирины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!