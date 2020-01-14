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Черный или синий: плащ Мелании Трамп стоимостью 2000 долларов поставил в тупик пользователей сети (фото, видео)
Наряд первой леди США, в котором она появилась вместе со своим супругом Дональдом Трампом в Новом Орлеане, на матче по американскому футболу в рамках Национального чемпионата среди колледжей, поставил в тупик пользователей сети.
49-летняя Мелания Трамп вышла в свет в эффектном кожаном плаще с металлическим отливом от Scanlan Theodore и черных замшевых сапогах на шпильке.
Плащ стоимостью 2000 долларов многие сочли темно-синим. Однако, как пишет Daily Mail, оказалось, что на самом деле он черный — именно так он позиционируется на сайте Scanlan Theodore. Так что синий цвет — лишь оптическая иллюзия, вызванная игрой света.
В сети по этому поводу разгорелись споры. Тем более, что при разном освещении плащ выглядел каждый раз по иному. Однако большую часть времени его все же нельзя было назвать полностью черным.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что сеть озадачили странные ноги девочки.
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