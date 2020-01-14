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Потоп в Ocean Plaza: делом занялась полиция
Правоохранители отреагировали на масштабный порыв теплотрассы по улице Антоновича в центре Киева, который произошел 13 января около 20:30. Как сообщили в полиции Киева, следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по части 1 статьи 270−1 («Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства») Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся безотлагательные следственные действия для установления всех обстоятельств ЧП.
Одновременно полицейские продолжают обеспечивать правопорядок на месте техногенной катастрофы.
Также в Киевской городской администрации анонсировали выплату компенсаций всем пострадавшим от аварии. На брифинге в КГГА замглавы администрации Петр Пантелеев заявил, что на компенсацию могут рассчитывать не только пострадавшие граждане, но и владельцы магазинов и автомобилей. Размер убытков и выплат определит комиссия.
Напомним, утром 14 января стало известно о новом провале асфальта в районе ТЦ.
В настоящее время возле пострадавшего центра движение транспорта перекрыто.
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