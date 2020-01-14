Australian Open-2020 под угрозой срыва: что известно

Спорт

Один из четырех турниров серии «Большого шлема» — Australian Open — находится под угрозой срыва. Из-за масштабных лесных пожаров, которые охватили Зеленый континент, ухудшился воздух. Из-за дыма, который был принесен в Мельбурн ветром, местное Управление по охране окружающей среды (EPA) рекомендовало жителям города оставаться в помещении до улучшения ситуации в течение дня.

Впрочем, организаторы Australian Open отменили лишь утренние тренировки, а соревновательные матчи лишь подвинули по времени. Впрочем, не обошлось без последствий от стихийного бедствия — в частности, свой матч квалификации не смогла доиграть словенка Далила Якупович, которая на момент остановки вела в счете в противостоянии со швейцаркой Стефани Фогеле.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) 14 января 2020 г.

Выразила обеспокоенность ситуацией и первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, которая на турнире будет стартовать сразу в основной сетке. «Почему мы должны ждать, когда случится что-то плохое, чтобы что-нибудь сделать», – написала Свитолина на своей странице в Twitter, добавив сводку о повышении уровня загрязнения.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 14 января 2020 г.

Отметим, что если ситуация не улучшится, то Australian Open вполне может быть отменен. В турнирном пресс-релизе сказано, что условия на кортах улучшаются и за ними ведется постоянное наблюдение. Дальнейшие решения будут приняты совместно с медицинским персоналом турнира, национальным Бюро метеорологии и Управлением по охране окружающей среды штата Виктория.

Добавим, что из украинских теннисистов, уже стартовавших в квалификации Australian Open, Сергей Стаховский (152-я) обыграл словенца Блажа Ролу (143-я) — 7:6 (3), 6:4, а Ангелина Калинина (157-я), к сожалению, уступила румынке Монике Никулеску (128-я) — 6:7 (7), 2:6.

Примечательно, что в своей истории соревнования, дебютный розыгрыш которых прошел в 1905 году, не проводились в 1916—1918 и 1941—1945 гг. из-за Мировых войн и в 1986-м из-за переноса сроков проведения турнира серии «Большого шлема».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Ястреская с победы над венгеркой Тимеей Бабош стартовала на турнире в австралийской Аделаиде.

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