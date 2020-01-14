23.88 / 24.18 26.40 / 26.87
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Australian Open-2020 под угрозой срыва: что известно

13:29 14 января 2020 50
Australian Open
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Один из четырех турниров серии «Большого шлема» — Australian Open — находится под угрозой срыва. Из-за масштабных лесных пожаров, которые охватили Зеленый континент, ухудшился воздух. Из-за дыма, который был принесен в Мельбурн ветром, местное Управление по охране окружающей среды (EPA) рекомендовало жителям города оставаться в помещении до улучшения ситуации в течение дня.

Впрочем, организаторы Australian Open отменили лишь утренние тренировки, а соревновательные матчи лишь подвинули по времени. Впрочем, не обошлось без последствий от стихийного бедствия — в частности, свой матч квалификации не смогла доиграть словенка Далила Якупович, которая на момент остановки вела в счете в противостоянии со швейцаркой Стефани Фогеле.

 

Выразила обеспокоенность ситуацией и первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, которая на турнире будет стартовать сразу в основной сетке. «Почему мы должны ждать, когда случится что-то плохое, чтобы что-нибудь сделать», – написала Свитолина на своей странице в Twitter, добавив сводку о повышении уровня загрязнения.

 

Отметим, что если ситуация не улучшится, то Australian Open вполне может быть отменен. В турнирном пресс-релизе сказано, что условия на кортах улучшаются и за ними ведется постоянное наблюдение. Дальнейшие решения будут приняты совместно с медицинским персоналом турнира, национальным Бюро метеорологии и Управлением по охране окружающей среды штата Виктория.

Добавим, что из украинских теннисистов, уже стартовавших в квалификации Australian Open, Сергей Стаховский (152-я) обыграл словенца Блажа Ролу (143-я) — 7:6 (3), 6:4, а Ангелина Калинина (157-я), к сожалению, уступила румынке Монике Никулеску (128-я) — 6:7 (7), 2:6.

Примечательно, что в своей истории соревнования, дебютный розыгрыш которых прошел в 1905 году, не проводились в 1916—1918 и 1941—1945 гг. из-за Мировых войн и в 1986-м из-за переноса сроков проведения турнира серии «Большого шлема».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Ястреская с победы над венгеркой Тимеей Бабош стартовала на турнире в австралийской Аделаиде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

мужчина

В Запорожье к медикам обратился мужчина с гайкой на половом члене: история обросла разными версиями (фото)

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Синий маникюр

Новые тренды в маникюре: цвет 2020 года, советы по сочетанию оттенков (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер