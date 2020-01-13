Ястремская успешно стартовала на престижном турнире в Австралии (видео)

Спорт

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, опустившаяся в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с 22-го на 24-е место, успешно стартовала на турнире в австралийской Аделаиде с призовым фондом 782 900 долларов.

Наша соотечественница (на фото вместе с тренером немцем Сашей Бажином) в первом раунде обыграла венгерку Тимею Бабош (86-я). по ходу матча украинка не допустила ни одной ошибки на своих подачах, при этом сделав по одному брейку на приеме, и за 77 минут довела поединок до своей победы — 7:5, 6:3.

Уже заработав за преодоление стартового раунда 6 550 долларов, Даяна в следующем круге встретится с победительницей матча между китаянкой Ван Цян (28-я) и немкой Анжелик Кербер (18-я).

Отметим, что лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, несмотря на ранний вылет с недавнего турнира в Брисбене, сохранила за собой пятую строчку мирового рейтинга. А вот еще одна представительница нашей страны в топ-100 Катерина Козлова потеряла две строчки, опустившись с 89-го на 91-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская уступила в первом круге турнира в Брисбене голландке Кики Бертенс.

Фото Jimmie 48

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