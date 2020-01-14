В Николаеве арестовано имущество скандального завода «Океан»: что происходит

Украина

13 января 2020 года Печерский районный суд города Киева по ходатайству прокуратуры наложил арест на весь имущественный комплекс публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан». Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины. Как отмечается в сообщении, этим ведомством осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».

Арест наложен с целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения. Кроме того, прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях, связанных с доведением до банкротства и незаконными сделками с имуществом предприятия.

В прошлом один из крупнейших судостроительных заводов СССР и Украины уже не первый год находится в центре скандалов. В декабре 2018 года доведенный до банкротства завод «Океан» был продан на открытых торгах за 122 миллиона 195 тысяч гривен (при начальной стоимости 1,1 млрд гривен). На продажу было выставлено 166 строений и более 7 тысяч единиц движимого имущества.

В июне 2016 года тогдашний руководитель «Океана» Герой Украины Николай Романчук был задержан за взятку в 100 тысяч гривен. Судебный процесс по этому делу тянется до сих пор. При этом доллары в вещдоках оказались имитационными. В 2017 году Генпрокуратура сообщила двум бывшим руководителям «Океана» о подозрении в растрате 1,5 миллиарда гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter