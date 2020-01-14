"Слуги народа" нашли замену оскандалившемуся Яременко

Политика

Новым главой Комитета Верховной Рады по внешней политике станет народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Мережко, который заменит попавшего в секс-скандал Богдана Яременко. Об этом в кулуарах Рады заявил глава фракции Давид Арахамия.

«По международной политике — господин Мережко», — цитирует Арахамию Интерфакс-Украина.

48-летний Мережко был избран в ВР по списку партии «Слуга народа». До настоящего времени является председателем подкомитета гражданского и административного законодательства правового комитета Верховной Рады.

Кроме того, претендентом на пост главы Комитета ВР по вопросам правовой политики является заместитель Ирины Венедиктовой Андрей Костин.

Напомним, на заседании 14 января Рада планирует удовлетворить заявление Ирины Венедиктовой о сложении депутатских полномочий. Также «ФАКТЫ» писали, кто заменит Венедиктову в Раде.

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