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Спорт

Президент титулованного клуба НБА заключил однополый брак с мужчиной (фото)

14:11 14 января 2020 228
Рик Уэлтс Голден Стэйт Уорриорз
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

67-летний Рик Уэлтс, являющийся президентом клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», заключил брак со своим давним партнером Тодом Гэйджем, с которым состоял в отношениях последние десять лет. Скромная церемония прошла в Сан-Франциско, на которой присутствовали лишь самые близкие люди молодоженов.

Отметим, что Уэлтс — довольно известная персона в НБА. За свою карьеру он проделал путь от мальчика, подававшего мячи на матчах, до руководящих должностей. В 2011 году, будучи президентом «Финикс Санз», Рик сделал каминг-аут, признавшись, что является геем.

«НБА — одна из последних индустрий, где тема гомосексуальности обходится стороной, — признался функционер. — В лиге не так мало геев, поверьте мне. Но никто не хочет признаваться в своей гомосексуальности. Потому что боятся. Потому что эта тема до сих пор считается неприемлемой в разговорах. Я гей. Я говорю это, потому что хочу сломать последний серьёзный барьер в спорте. Общество научилось мириться со многим, поэтому я хочу, чтобы люди поняли, что это нормально. Мы все должны терпимо относиться к чужим особенностям», — сказал тогда Уэлтс, после чего покинул свою должность.

Впрочем, долго функционер без работы не оставался, вскоре получив приглашение занять руководящую должность в «Голден Стэйт Уорриорз». С Риком во главе «воины» трижды за последние девять лет — в 2015-м, 2017-м и 2018-м — стали чемпионами НБА (всего в коллекции клуба шесть чемпионских титулов).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионки мира по футболу американки Али Кригер и Эшли Харрис сыграли лесбийскую свадьбу в Майами.

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