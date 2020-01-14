- 15:04 «Миротворца» Путина изобразили меткой карикатурой
- 14:58 В СНБО указали на российский след в крушении самолета МАУ в Иране
- 14:54 В Киеве из-за прорыва трубы у Ocean Plaza транспорт изменил маршруты: что важно знать
- 14:53 Ничего не меняется: нардепов поймали на кнопкодавстве в Раде
- 14:52 Макгрегор — Серроне: прогнозы букмекеров на супербой UFC
- 14:50 Полуголый мужчина бросался с ножницами на прохожих в Одессе
- 14:37 Украинцы стали меньше ездить в Россию: обнародованы свежие данные
- 14:27 От удара авто вылетело на обочину: полицейские попали в жесткое ДТП на Херсонщине
- 14:22 Перенес две операции: муж Регины Тодоренко напугал тревожным сообщением из больницы
- 14:14 Реки кипятка: в сети показали фото нового коммунального ЧП в Киеве
- 14:11 Президент титулованного клуба НБА заключил однополый брак с мужчиной
- 14:09 Масштабный потоп в Ocean Plaza: стало известно о состоянии пострадавших
Президент титулованного клуба НБА заключил однополый брак с мужчиной (фото)
67-летний Рик Уэлтс, являющийся президентом клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», заключил брак со своим давним партнером Тодом Гэйджем, с которым состоял в отношениях последние десять лет. Скромная церемония прошла в Сан-Франциско, на которой присутствовали лишь самые близкие люди молодоженов.
Отметим, что Уэлтс — довольно известная персона в НБА. За свою карьеру он проделал путь от мальчика, подававшего мячи на матчах, до руководящих должностей. В 2011 году, будучи президентом «Финикс Санз», Рик сделал каминг-аут, признавшись, что является геем.
«НБА — одна из последних индустрий, где тема гомосексуальности обходится стороной, — признался функционер. — В лиге не так мало геев, поверьте мне. Но никто не хочет признаваться в своей гомосексуальности. Потому что боятся. Потому что эта тема до сих пор считается неприемлемой в разговорах. Я гей. Я говорю это, потому что хочу сломать последний серьёзный барьер в спорте. Общество научилось мириться со многим, поэтому я хочу, чтобы люди поняли, что это нормально. Мы все должны терпимо относиться к чужим особенностям», — сказал тогда Уэлтс, после чего покинул свою должность.
Впрочем, долго функционер без работы не оставался, вскоре получив приглашение занять руководящую должность в «Голден Стэйт Уорриорз». С Риком во главе «воины» трижды за последние девять лет — в 2015-м, 2017-м и 2018-м — стали чемпионами НБА (всего в коллекции клуба шесть чемпионских титулов).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионки мира по футболу американки Али Кригер и Эшли Харрис сыграли лесбийскую свадьбу в Майами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..