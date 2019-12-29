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Спорт

Чемпионки мира по футболу сыграли свадьбу в Майами (фото)

15:41 29 декабря 2019 298
Эшлин Харрис Али Кригер
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Двукратные чемпионки мира в составе сборной США, футболистки Али Кригер (на фото в заголовке — справа) и Эшлин Харрис сыграли свадьбу в Майами, сообщает People. Церемония прошла спустя девять месяцев после того, как спортсменки объявили о помолвке.

«Время пришло, детка… Я ждала этого момента 10 лет», — написала Эшлин под публикацией в Instagram, сделанной до церемонии бракосочетания.

«Не могу дождаться!» — ответила в комментариях Али.

Эшлин Харрис и Али Кригер

«Вы всегда боитесь этого — никогда не знаешь, как люди будут реагировать, можно потерять поклонников или потерять уважение», — так Харрис объяснила тот факт, что партнерши, выступающие за команду «Орландо Прайд» и сборную США, много лет держали отношения в тайне.

35-летняя Кригер и 34-летняя Харрис сообщили, что не поедут на медовый месяц до Олимпиады-2020.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-одноклубник Ярмоленко женился на модели.

Фото Getty Images

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