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Чемпионки мира по футболу сыграли свадьбу в Майами (фото)
Двукратные чемпионки мира в составе сборной США, футболистки Али Кригер (на фото в заголовке — справа) и Эшлин Харрис сыграли свадьбу в Майами, сообщает People. Церемония прошла спустя девять месяцев после того, как спортсменки объявили о помолвке.
«Время пришло, детка… Я ждала этого момента 10 лет», — написала Эшлин под публикацией в Instagram, сделанной до церемонии бракосочетания.
«Не могу дождаться!» — ответила в комментариях Али.
Эшлин Харрис и Али Кригер
«Вы всегда боитесь этого — никогда не знаешь, как люди будут реагировать, можно потерять поклонников или потерять уважение», — так Харрис объяснила тот факт, что партнерши, выступающие за команду «Орландо Прайд» и сборную США, много лет держали отношения в тайне.
35-летняя Кригер и 34-летняя Харрис сообщили, что не поедут на медовый месяц до Олимпиады-2020.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-одноклубник Ярмоленко женился на модели.
Фото Getty Images
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!