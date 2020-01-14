Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутникового ТБ

Общество и люди

Після впровадження нових параметрів супутникового телебачення нові частоти українських каналів будуть закодовані. Трансляція супутникових каналів припиниться.

З 20 січня 2020 року будь-який офіційний телевізійний оператор закриє безкоштовний доступ до перегляду супутникового ТБ. Такі останні новини супутникових телеканалів України викликали чималу хвилю негативу в населення. Адже майже кожен четвертий українець дивиться ТВ-канали безкоштовно. Як і до будь-яких змін, до стягнення плати за перегляд каналів супутникового ТБ потрібно звикнути. Згодом, оцінивши всі переваги кодування супутникового сигналу, зокрема, насолоджуючись вечірніми переглядами топових світових серіалів і фільмів, ми будемо радіти цим змінам.

Але не всі супутникові канали підлягають кодуванню, а тільки 23 найбільш популярні, що належать 4 найбільшим медіа груп. З моменту кодування сигналу їх можна буде дивитися тільки через провайдерів супутникового телебачення в Україні або за допомогою сервісів перегляду ТБ онлайн.

Раніше будь-який глядач міг налаштувати свій тюнер на прийом частот супутникових каналів 2019 та насолоджуватися супутниковим ТБ безкоштовно. Тепер послуги супутникового ТБ може надавати тільки офіційний телевізійний оператор України.

Немає сигналу на супутнику, що робити?

Перейти на цифрове, кабельне або аналогове ТБ; продовжувати дивитися канали України, які залишаться у відкритому доступі; купити новий тюнер і платити провайдеру абонплату або дивитися телебачення онлайн.

Є кілька видів інтернет-телебачення. Найбільш популярні у глядачів України сервіси платного ТБ — ОТТ- та IPTV-телебачення. Останнє передбачає перегляд IPTV українських каналів з використанням інтернет-протоколів. У свого провайдера Інтернету ви можете купити розширений пакет (Інтернет+ТВ) і питання вирішене.

Як дивитися ТБ через Інтернет?

Завантажити на свій смартфон, планшет або телевізор з функцією Смарт ТВ додаток для перегляду інтернет-телебачення, наприклад, Ланет.TV.

Серед переваг сервісу Ланет.TV виділяють такі:

Великий вибір каналів ТБ. Можливість дивитися канали онлайн в запису, ставити на паузу, перемотувати на улюблений момент або дивитися в прямому ефірі. Сервіс сумісний з більшістю пристроїв. Вам будуть доступні українські канали онлайн для Андроїд і ПК. Так само є функція перегляду інтернет ТВ одночасно на декількох пристроях (в залежності від вашого пакета). Перегляд улюблених телеканалів будь-де та будь-коли. Сервіс 24/7, бонуси, подарунки та інші «плюшки» для користувачів. Ланет.TV — офіційний телевізійний оператор, який надає послуги перегляду українського ТБ онлайн абсолютно легально.

З цим OTT-сервісом ви зможете дивитися онлайн СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, ICTV, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші ТВ-канали. І жодне кодування супутникового сигналу не завадить насолоджуватися улюбленими програмами, фільмами та серіалами українського ТБ.



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