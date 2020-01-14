Украина

Мать Амины Окуевой требует от следствия обязательно огласить заказчика убийства дочери. Об этом Ирина Каминская заявила, ознакомившись с новыми данными следствия по громкому преступлению.

Руководство полиции объявило, что задержало подозреваемых в убийстве. Мать Окуевой настаивает, что вопрос о заказчике тоже очень важен и не должен остаться без ответа. Сама Каминская уверена: за убийством стояли те, кому очень мешает свободная Украина.

«Для меня очень важно, чтобы прозвучала информация о том, кто заказчик… Для меня ничего нового не будет, но очень важно, чтобы это прозвучало. Очень много инсинуаций, грязи льется на тех, кто воевал, кто защищал Украину. Информационная война продолжается. Никто ее не отменял», — подчеркнула Каминская.

Напомним, Амина Окуева была смертельно ранена 30 октября 2017 года, когда ее с мужем автомобиль обстреляли возле села Глеваха Киевской области. 12 января Нацполиция заявила, что задержана группа киллеров, подозреваемых в том числе и в убийстве Окуевой.

Муж Окуевой Адам Осмаев признал, что сомневается, что задержанных впереди ждет справедливый суд.

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