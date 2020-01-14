Происшествия

Занимаясь делом о масштабном пожаре в одесском колледже, Государственное бюро расследований нашло еще одного подозреваемого. Им стал бывший глава областной службы по чрезвычайным ситуациям. После последней трагедии в городе генерал гражданской защиты покинул пост и официально числится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Экс-чиновника подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей (ч.2 ст. 367 УК Украины), что привело к тяжким последствиям. В ГБР подсчитали, что за время пребывания подозреваемого на посту руководителя областной ГСЧС в Одессе случилось четыре крупнейших пожара. С 2017 по 2019 год в городе горели детский лагерь «Виктория», гостиница «Токио Стар», центр психического здоровья и наконец в декабре 2019 года — колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Всего в четырех пожарах погибли 32 человека.

В ГБР считают, что подозреваемый неэффективно следил за пожарной и техногенной безопасностью в регионе. Если бывшего топ-чиновника признают виновным, ему может грозить от двух до пяти лет лишения свободы плюс штраф до 12,7 тыс. гривен.

Напомним, ранее в деле о пожаре в одесском колледже фигурировали двое подозреваемых. Одна из них — завхоз вуза, которая проверяла готовность колледжа к новому учебному году.

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