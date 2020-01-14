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Перестарались: в Крыму оккупационный суд снял судимость с украинского журналиста Семены
В Крыму оккупанты приняли решение о снятии судимости с украинского журналиста Николая Семены. После двух лет запрета на публичную деятельность мэтра крымской журналистики готовы освободить от наказания. Решение вступит в силу через 10 суток.
О пересмотре приговора Семене рассказал его адвокат Александр Попков. Эту информацию подтвердила Крымская правозащитная группа.
Заслуженный журналист Украины Николай Семена попал в поле зрения российской ФСБ в 2016 году, когда опубликовал материал о блокаде полуострова и осудил аннексию. Российские следователи тут же открыли дело о сепаратизме и обыскали квартиру Семены. Год спустя журналисту был вынесен приговор: условный трехлетний срок, но с одновременным запретом заниматься публичной деятельностью.
В 2018 году Семена обратился в Европейский суд по правам человека из-за приговора, вынесенного оккупантами в Симферополе. Журналист указывал на нарушение Европейской конвенции, когда оккупанты организовали прослушку и обыск, а также на несправедливое судебное разбирательство и нарушение свободы слова.
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