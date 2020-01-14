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Лучшие поздравление с Крещенским сочельником и Крещением Господним
18 января христиане восточного обряда в Украине отмечают Крещенский сочельник, а 19 — Крещение Господне. И это прекрасный повод поздравить друзей.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений.
Поздравления с Крещенским сочельником 2020
Уж скоро таинство Крещения,
Сочельник нынче наступил,
Вода святая, без сомненья,
Придаст здоровья, крепких сил.
Перед иконой этой ночью
Прочесть молитву не забудь,
И благодатью, это точно,
Сопроводится в жизни путь!
***
В Крещенский сочельник, в ту лунную ночь
Таинственно с неба спускается Бог.
Он силой небесной и духом своим
Освятит сегодня все воды Земли.
Святая водица сегодня везде.
Желаю тебе я здоровья, любви,
Удачи в работе, а главное, чтоб
Сбывались мечты и надежды твои!
***
С праздником. С сочельником Крещенским.
Мира и добра желаю вам.
В жизни вам желаю дней чудесных,
Чтобы места не было грехам.
Пусть забудет к вам дорогу горе
И не вспомнит больше никогда,
А любовь купает в ярком море
Из удачи, счастья и тепла!
Поздравления с Крещением Господним 2020
Пусть вода Крещенская
Вам здоровье даст
И за все хорошее
Пусть Господь воздаст.
Укрепляйтесь верою,
Верьте в Божью волю,
Пусть пошлет вам легкую,
Радостную долю.
С праздником Крещения,
Счастья и добра
И конечно чистого,
Божьего тепла.
***
С Крещением Господним поздравляю!
Пусть греет сверху веры чистый свет.
Любви огромной, искренней желаю
И жить еще как можно больше лет.
Пусть будут везде ангелы с тобою,
Пусть берегут от горестей, беды.
Желаю лишь душевного покоя…
Да и всего того, что хочешь ты.
***
Мы желаем вам в Крещение
Чтоб с святой водою враз
Отошло вдруг невезение
И недуги все от вас!
Чтоб морозный дивный праздник
Приумножил доброту!
Жизнь была чтоб в ярких красках,
Что несут вам теплоту!
***
На Крещение Господне
Хочется вам пожелать,
Чтоб водица всколыхнулась
И смогла вам силы дать.
Пусть молитва ваша к Богу
Превратится в благодать
Свет божественный дорогу
Впредь пусть станет освещать.
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