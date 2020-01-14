Лучшие поздравление с Крещенским сочельником и Крещением Господним

Общество и люди

18 января христиане восточного обряда в Украине отмечают Крещенский сочельник, а 19 — Крещение Господне. И это прекрасный повод поздравить друзей.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений.

Поздравления с Крещенским сочельником 2020

Уж скоро таинство Крещения,

Сочельник нынче наступил,

Вода святая, без сомненья,

Придаст здоровья, крепких сил.

Перед иконой этой ночью

Прочесть молитву не забудь,

И благодатью, это точно,

Сопроводится в жизни путь!

***

В Крещенский сочельник, в ту лунную ночь

Таинственно с неба спускается Бог.

Он силой небесной и духом своим

Освятит сегодня все воды Земли.

Святая водица сегодня везде.

Желаю тебе я здоровья, любви,

Удачи в работе, а главное, чтоб

Сбывались мечты и надежды твои!

***

С праздником. С сочельником Крещенским.

Мира и добра желаю вам.

В жизни вам желаю дней чудесных,

Чтобы места не было грехам.

Пусть забудет к вам дорогу горе

И не вспомнит больше никогда,

А любовь купает в ярком море

Из удачи, счастья и тепла!

Поздравления с Крещением Господним 2020



Пусть вода Крещенская

Вам здоровье даст

И за все хорошее

Пусть Господь воздаст.

Укрепляйтесь верою,

Верьте в Божью волю,

Пусть пошлет вам легкую,

Радостную долю.

С праздником Крещения,

Счастья и добра

И конечно чистого,

Божьего тепла.

***

С Крещением Господним поздравляю!

Пусть греет сверху веры чистый свет.

Любви огромной, искренней желаю

И жить еще как можно больше лет.

Пусть будут везде ангелы с тобою,

Пусть берегут от горестей, беды.

Желаю лишь душевного покоя…

Да и всего того, что хочешь ты.

***

Мы желаем вам в Крещение

Чтоб с святой водою враз

Отошло вдруг невезение

И недуги все от вас!

Чтоб морозный дивный праздник

Приумножил доброту!

Жизнь была чтоб в ярких красках,

Что несут вам теплоту!

***

На Крещение Господне

Хочется вам пожелать,

Чтоб водица всколыхнулась

И смогла вам силы дать.

Пусть молитва ваша к Богу

Превратится в благодать

Свет божественный дорогу

Впредь пусть станет освещать.

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