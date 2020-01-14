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Украина

Украину обвинили в антисемитизме: МИД напомнил Израилю о "цивилизованных нациях"

20:20 14 января 2020 30
мид
Инф. «ФАКТОВ»

В МИД Украины отреагировали на попытки обвинить украинцев в антисемитизме. Отвечая на заявление дипломатов из Израиля, украинское внешнеполитическое ведомство назвало претензии безосновательными.

«Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма», — говорят в МИД.

Прокомментировали в министерстве и тезис израильских дипломатов о якобы причастности лидеров украинского национального движения к гибели евреев во время Холокоста. В Украине предлагают оставить исторические дискуссии историкам и не вовлекать туда политиков.

«Цивилизованные нации должны исходить из принципа почтения памяти всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков», — говорится в заявлении МИД.

«Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в том числе в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем останутся важными направлениями государственной политики Украины», — подытожили в министерстве.

Напомним, ранее в этом году МИД уже отвечал послам Польши и Израиля, недовольным акциями в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры. В Украине напомнили, что каждое государство само определяет своих героев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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