Крещение Господне 2020: короткие поздравления и красивые открытки

Общество и люди

Крещение Господне — хороший семейный праздник. Не все близкие люди могут быть рядом в этот светлый день, но мы можем их поздравить.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку коротких поздравлений.

С Крещением Господним поздравляю

И ангелов хранителей желаю.

Пусть светится от радости душа,

Пусть будет жизнь светла и хороша!

***

На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

***

Вот Крещение пришло —

Сверху чудо снизошло.

К святой тайне прикоснись

И в водичку окунись,

Чтоб грехи скорее смыть

И здоровым самым быть!

***

На Крещение Господне

Ты испей святой воды,

Пусть хранит святая вера

От грехов и от беды.

***

С Крещением Господним всю Вашу семью,

Никогда пусть не коснется Вас ненастье,

Пускай печали, беды, горечи уйдут,

Душа наполнится огромным, светлым счастьем.

***

Поздравляю всех с Крещением,

С небывалым ощущением,

С чистотой и красотой,

Что дарованы водой!

***

Пусть крещенские морозы

Жар души не охладят,

А святой воды потоки

Благодатью наградят.

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