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Общество и люди

Крещение Господне 2020: короткие поздравления и красивые открытки

19:28 18 января 2020 403
Крещение Господне
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Крещение Господне — хороший семейный праздник. Не все близкие люди могут быть рядом в этот светлый день, но мы можем их поздравить.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку коротких поздравлений.

Крещение Господне

С Крещением Господним поздравляю
И ангелов хранителей желаю.
Пусть светится от радости душа,
Пусть будет жизнь светла и хороша!

***
На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.

Крещение Господне

***
Вот Крещение пришло —
Сверху чудо снизошло.
К святой тайне прикоснись
И в водичку окунись,
Чтоб грехи скорее смыть
И здоровым самым быть!

Крещение Господне

***
На Крещение Господне
Ты испей святой воды,
Пусть хранит святая вера
От грехов и от беды.

***
С Крещением Господним всю Вашу семью,
Никогда пусть не коснется Вас ненастье,
Пускай печали, беды, горечи уйдут,
Душа наполнится огромным, светлым счастьем.

Крещение Господне

***
Поздравляю всех с Крещением,
С небывалым ощущением,
С чистотой и красотой,
Что дарованы водой!

***
Пусть крещенские морозы
Жар души не охладят,
А святой воды потоки
Благодатью наградят.

Крещение Господне

Больше поздравлений с Крещением читайте тут.

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