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Крещение Господне 2020: короткие поздравления и красивые открытки
Крещение Господне — хороший семейный праздник. Не все близкие люди могут быть рядом в этот светлый день, но мы можем их поздравить.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку коротких поздравлений.
С Крещением Господним поздравляю
И ангелов хранителей желаю.
Пусть светится от радости душа,
Пусть будет жизнь светла и хороша!
***
На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.
***
Вот Крещение пришло —
Сверху чудо снизошло.
К святой тайне прикоснись
И в водичку окунись,
Чтоб грехи скорее смыть
И здоровым самым быть!
***
На Крещение Господне
Ты испей святой воды,
Пусть хранит святая вера
От грехов и от беды.
***
С Крещением Господним всю Вашу семью,
Никогда пусть не коснется Вас ненастье,
Пускай печали, беды, горечи уйдут,
Душа наполнится огромным, светлым счастьем.
***
Поздравляю всех с Крещением,
С небывалым ощущением,
С чистотой и красотой,
Что дарованы водой!
***
Пусть крещенские морозы
Жар души не охладят,
А святой воды потоки
Благодатью наградят.
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