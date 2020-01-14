Общество и люди

Красивые поздравления с Крещением Господним в стихах и прозе

Христиане восточного обряда в Украине празднуют Крещение Господне (Богоявление). Именно в этот день вспоминают евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

Не забудьте поздравить близких людей с этим праздником. «ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и красивых поздравлений.

В Крещение Господне, святою водицей,

Я всем вам родные желаю умыться.

Уйдут все болезни, станет чистой душа,

На чудо способна святая вода.

Я в праздник святой вам желаю добра,

Света, уюта, простого тепла.

Счастья, здоровья и много любви.

Пусть мир в ваших душах Господь сохранит.

***

Со светлым праздником Крещения

Сегодня поздравляем вас!

Пускай вам будет утешением

Рука Господня в трудный час.

Пускай душа светлее станет,

А сердце верит в чудеса.

Пусть солнце будет вечно с вами,

Пусть дождь укроют небеса.

Прекрасный праздник очищения

Приходит в ваш уютный дом.

Со светлым праздником Крещения,

С прекрасным и священным днем!



***

Крещение, самый светлый праздник,

Мы отмечаем в этот день,

Желаем счастья и здоровья.

Святой воды полна купель.

Пусть все грехи вода очистит,

Нам жизни объясняя суть,

А новый день счастливым будет

И легок просвещения путь.

***

Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!

Рекомендуем посмотреть подборку коротких поздравлений с Крещением Господним.

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