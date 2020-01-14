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Красивые поздравления с Крещением Господним в стихах и прозе
Христиане восточного обряда в Украине празднуют Крещение Господне (Богоявление). Именно в этот день вспоминают евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.
Не забудьте поздравить близких людей с этим праздником. «ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и красивых поздравлений.
В Крещение Господне, святою водицей,
Я всем вам родные желаю умыться.
Уйдут все болезни, станет чистой душа,
На чудо способна святая вода.
Я в праздник святой вам желаю добра,
Света, уюта, простого тепла.
Счастья, здоровья и много любви.
Пусть мир в ваших душах Господь сохранит.
***
Со светлым праздником Крещения
Сегодня поздравляем вас!
Пускай вам будет утешением
Рука Господня в трудный час.
Пускай душа светлее станет,
А сердце верит в чудеса.
Пусть солнце будет вечно с вами,
Пусть дождь укроют небеса.
Прекрасный праздник очищения
Приходит в ваш уютный дом.
Со светлым праздником Крещения,
С прекрасным и священным днем!
***
Крещение, самый светлый праздник,
Мы отмечаем в этот день,
Желаем счастья и здоровья.
Святой воды полна купель.
Пусть все грехи вода очистит,
Нам жизни объясняя суть,
А новый день счастливым будет
И легок просвещения путь.
***
Вот и пришел в каждый дом священный и волшебный праздник ― Крещение Господне. В этот чудесный и божественный день хочется всем пожелать мира, доброты, честности и справедливости. Пусть чудо живет в ваших сердцах и дарит вам светлую надежду на прекрасное будущее. Желаю вам крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, успехов во всех начинаниях. Желаю, чтобы в этот светлый день вас окружали родные, любимые и близкие люди. Пусть ваши дома наполнятся радостью, смехом и позитивом!
Рекомендуем посмотреть подборку коротких поздравлений с Крещением Господним.
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