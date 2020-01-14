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Общество и люди

Известный российский актер-«крымнашист» собрался в Украину с гастролями: в сети пообещали «теплый» прием

22:09 14 января 2020 587
Башаров&nbsp;— крымнашист
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

22 января в Одесском театре Музкомедии должен пройти спектакль «Идея Фикс» с участием известного российского актера Марата Башарова, который в свое время поддержал аннексию Крыма Россией, несколько раз незаконно посещал Крымский полуостров и даже был уличен в незаконной предпринимательской деятельности на территории Крыма. Напомним, 9 декабря в Одессе разгромили клуб «Палладиум», где накануне выступал российский певец в нарушение траура, объявленного по жертвам пожара на улице Троицкой.

Одесский активист Демьян Ганул обратился в СБУ и призвал запретить Башарову въезд на территорию Украины. В случае если Служба безопасности не сделает этого, активист обещает, что выступление артиста-«крымнашиста» будет заблокировано.

«Якщо Марат Башаров потрапить на нашу територію, попри порушення закону, виступ в Одесі буде заблоковано! Цей негідник публічно підтримав окупацію Криму, нехай гастролює за поребриком», — заявил активист.

Помимо Одессы показ комедии «Идея Фикс» также запланирован в январе на театральных подмостках Харьков, Киева и Полтавы.

Следует отметить, что Башаров числится в базе ресурса «Миротворец».

Ранее российский журналист Михаил Кожухов попал в базу «Миротворца» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Крым».

В то же время СБУ не нашла оснований для того, чтобы запретить въезд в Украину известной «крымнашистке» Ирине Хакамаде.

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