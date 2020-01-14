- 22:51 В Николаеве двое детей изнасиловали мужчину-инвалида
- 22:35 Зеленский демократизировал "Феофанию": через три месяца там будут лечить и простых украинцев
- 22:11 Звезда сериала "Горец" покончил с собой
- 22:09 Известный российский актер-«крымнашист» собрался в Украину с гастролями: в сети пообещали «теплый» прием
- 21:20 В Испании взорвался нефтехимический завод, есть жертвы
- 21:13 В центре Одессы часть балкона обрушилась на голову прохожей
- 20:46 Уходящего с поста Яременко опозорили в Раде
- 20:20 Украину обвинили в антисемитизме: МИД напомнил Израилю о "цивилизованных нациях"
- 20:02 В сети опубликовали новое видео поражения украинского «Боинга» ракетой
- 19:55 В Киеве еще один район затопило кипятком: фото и видео
- 19:44 «1917» с Камбербэтчем и «Джентльмены» Гая Ричи: наиболее ожидаемые премьеры 2020 года
- 19:27 Обезьяна украла очки у туриста, решившего сделать с ней селфи
Известный российский актер-«крымнашист» собрался в Украину с гастролями: в сети пообещали «теплый» прием
22 января в Одесском театре Музкомедии должен пройти спектакль «Идея Фикс» с участием известного российского актера Марата Башарова, который в свое время поддержал аннексию Крыма Россией, несколько раз незаконно посещал Крымский полуостров и даже был уличен в незаконной предпринимательской деятельности на территории Крыма. Напомним, 9 декабря в Одессе разгромили клуб «Палладиум», где накануне выступал российский певец в нарушение траура, объявленного по жертвам пожара на улице Троицкой.
Одесский активист Демьян Ганул обратился в СБУ и призвал запретить Башарову въезд на территорию Украины. В случае если Служба безопасности не сделает этого, активист обещает, что выступление артиста-«крымнашиста» будет заблокировано.
«Якщо Марат Башаров потрапить на нашу територію, попри порушення закону, виступ в Одесі буде заблоковано! Цей негідник публічно підтримав окупацію Криму, нехай гастролює за поребриком», — заявил активист.
Помимо Одессы показ комедии «Идея Фикс» также запланирован в январе на театральных подмостках Харьков, Киева и Полтавы.
Следует отметить, что Башаров числится в базе ресурса «Миротворец».
Ранее российский журналист Михаил Кожухов попал в базу «Миротворца» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Крым».
В то же время СБУ не нашла оснований для того, чтобы запретить въезд в Украину известной «крымнашистке» Ирине Хакамаде.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!