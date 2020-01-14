23.88 / 24.18 26.40 / 26.87
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский демократизировал "Феофанию": через три месяца там будут лечить и простых украинцев

22:35 14 января 2020 58
феофания
Инф. «ФАКТОВ»

Для украинцев снова попробуют сделать доступным лечение в клинике «Феофания». До сих пор больница находится в ведении Государственного управления делами, и именно этот орган определяет политику медучреждения. Теперь же представители власти пообещали, что через три месяца все изменится, и весной в «Феофании» смогут лечиться обычные граждане.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому к 15 апреля необходимо обеспечить доступность для всех украинцев тех методов диагностики и лечения, которые предлагает «Феофания». Выполнять указ поручено Государственному управлению делами и Кабинету министров.

Напомним, клиника «Феофания» изначально была закрытым медучреждением, где лечились высокопоставленные чиновники. В последние годы категории лиц, которых принимают врачи «Феофании», существенно расширены. Так, например, здесь проходят лечение и реабилитацию освобожденные из плена, бывшие политзаключенные.

В 2019 году было предложено передать «Феофанию» министерству ветеранов и переориентировать клинику на лечение участников боевых действий.

Фото magnolia-tv.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Полуголая россиянка выбросила малолетнюю дочь из купе в поезде «Симферополь — Москва»: инцидент попал на видео

Гороскоп

Скорпион и Рак столкнутся с проблемами: гороскоп на 15 января для всех знаков зодиака

Отец лежит на полу, сын стоит рядом

Отец решил напугать сына, притворившись мертвым: реакция малыша была неожиданной (видео)

Алла Пугачева

"Кто это?": резко помолодевшую Пугачеву у елки не узнали даже преданные поклонники (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер