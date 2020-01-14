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Зеленский демократизировал "Феофанию": через три месяца там будут лечить и простых украинцев
Для украинцев снова попробуют сделать доступным лечение в клинике «Феофания». До сих пор больница находится в ведении Государственного управления делами, и именно этот орган определяет политику медучреждения. Теперь же представители власти пообещали, что через три месяца все изменится, и весной в «Феофании» смогут лечиться обычные граждане.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому к 15 апреля необходимо обеспечить доступность для всех украинцев тех методов диагностики и лечения, которые предлагает «Феофания». Выполнять указ поручено Государственному управлению делами и Кабинету министров.
Напомним, клиника «Феофания» изначально была закрытым медучреждением, где лечились высокопоставленные чиновники. В последние годы категории лиц, которых принимают врачи «Феофании», существенно расширены. Так, например, здесь проходят лечение и реабилитацию освобожденные из плена, бывшие политзаключенные.
В 2019 году было предложено передать «Феофанию» министерству ветеранов и переориентировать клинику на лечение участников боевых действий.
Фото magnolia-tv.com.ua
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