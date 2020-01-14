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Спорт

Сборная Украины после трех поражений покидает ЧЕ по гандболу

23:00 14 января 2020 71
Украина гандбол
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Мужская сборная Украины по гандболу завершила выступления в финальном турнире чемпионата Европы, который проходит в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции.

Перед заключительным туром группового этапа для выхода нашей команды в плей-офф должно было совпаcть два фактора — победа Австрии над Северной Македонией, а также собственная победа с разницей минимум в два мяча.

Австрийцы со своей «задачей» справились, обыграв македонцев (32:28), и судьба путевки в плей-офф была в руках наших ребят. И, стоит отдать должное подопечным Сергея Бебешко, матч, хоть и не получился результативным, но держал в напряжении до последних минут. Первый тайм Украина выиграла с минимальным преимуществом (10:9), а вот после перерыва было допущено слишком много ошибок, из-за чего развить свой успех нашим соотечественникам не удалось — в итоге, победа досталась чехам (23:19), которые и прошли в плей-офф.

Итоговое положение команд в группе В выглядит следующим образом: 1. Австрия — 6 очков (разница мячей — 98:87), 2. Чехия — 4 (79:76), 3. Северная Македония — 2 (79:84), 4. Украина — 0 (74:83).

Таким образом, «желто-синие», показав достойную игру в каждом из трех матчей группового этапа, тем не менее продлили свою неприятную серию без побед в финальных турнирах континентальных первенств, где не могут победить с далекого уже 2006-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужская сборная Украины едва не сотворила сенсацию в матче с Австрией на чемпионате Европы по гандболу.

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