Спорт

Сборная Украины едва не сотворила сенсацию на ЧЕ по гандболу

Мужская сборная Украины проиграла и второй матч в финальной части чемпионата Европы по гандболу, который проходит в трех странах — Австрии, Швеции и Норвегии.

После обидного поражения на последней секунде от Северной Македонии (25:26) наставник нашей команды Сергей Бебешко отметил, что его подопечные заслуживали хотя бы ничьи. При этом лидер команды Захар Денисов в комментарии сайту «XSPORT» признал, что теперь необходимо побеждать в двух предстоящих поединках, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф, хотя даже одно добытое очко на турнире будет шагом вперед для «желто-синих».

Во втором туре соперником наших ребят были одни из хозяев турнира — австрийцы. Несмотря на огромную поддержку заполненных трибун «Винер Штадтхалле» в Вене, нашим ребятам удалось показать достойную игру. Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился с минимальным преимуществом соперника — 18:17. Очко в очко команды шли вплоть до заключительной пятиминутки, когда подопечные Сергея Бебешко позволили оппоненту забросить четыре подряд мяча, а ликвидировать преимущество соперника не хватило времени — в итоге победа австрийцев со счетом 34:30

Отметим, что в другом матче группы В Чехия обыграла Северную Македонию — 27:25. После двух туров положение команд следующее: 1. Австрия — 4 (разница мячей — 66:59), 2. Чехия — 2 (56:57), 3. Северная Македония — 2 (51:52), 4. Украина — 0 (55:60).

В заключительном туре группового этапа, который пройдет 14 января и уже не будет иметь турнирного значения для нашей сборной, Украина сыграет с лидирующей Чехией, а Австрия померяется силами с Северной Македонией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что запорожский «Мотор» добыл ничью в выездном поединке Лиги чемпионов в Португалии.

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