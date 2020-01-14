Политика

Команды президентов США и Украины работают над тем, чтобы ускорить встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом сообщил недавно назначенный посол Украины в США Владимир Ельченко.

По словам Ельченко, во время его беседы с президентом США обсуждался будущий визит Зеленского в Штаты. Трамп согласился, что подготовку к встрече действительно нужно активизировать.

Как сообщает Укринформ, Ельченко ожидает, что новая поездка Зеленского в США не ограничится посещением Вашингтона. Есть заинтересованность в посещении Калифорнии, а также в открытии нового генерального консульства Украины в Хьюстоне (штат Техас).

Также посол напомнил, что уже в феврале американская сторона даст старт выделению средств на военную помощь Украине. В текущем году общая помощь Украине от Штатов достигнет 698 млн долларов. Существенная сумма будет направлена на усиление украинских Военно-морских сил.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Зеленский ищет лоббистов в США, чтобы улучшить отношения с Трампом.

Фото Офис президента Украины

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