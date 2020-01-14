Украина

В Италии назревает очередной скандал, связанный с отмыванием денег, фигурантами которого выступают бывшие топ-чиновники времен беглого президента Виктора Януковича.

Так, прокуратура города Милан просит привлечь к ответственности сына экс-премьера Николая Азарова Алексея за создание фиктивной фирмы и отмывание денег, которые семья Азаровых получила в качестве взятки от Андрея Клюева за назначение его вице-премьером.

Об этом сообщается пишет «Громадське» со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

Согласно его информации, в материалах дела идет речь о том, что в 2012 году итальянская фирма приобрела две «шикарные» виллы на Сардинии — таким образом семья Азаровых отмыла почти $ 18 млн.

Указанные деньги Николай Азаров, по данным украинского следствия, получил от Андрея Клюева в 2010 году за назначение последнего на должность вице-премьера.

Эту информацию итальянские правоохранители получили от Генпрокуратуры Украины, а также благодаря следственным действиям, проведенным на Кипре, в Австрии, Лихтенштейне и Германии под координацией «Евроюста».

В обвинении, сформулированным итальянским прокурором Адриано Скудьери вместе с итальянской финансовой полицией, говорится, что в 2010 году Андрей Клюев получил предложение от тогдашнего премьера Николая Азарова «купить» должность вице-премьера за взятку в виде сделки с недвижимостью на сумму $ 17 млн 775 тыс.

Часть этих незаконных денег, которые происходили с кипрской фирмы Aspelta Trading Limited, впоследствии поступили на счета австрийской фирмы Garda Handels Und Beteiligungs Gmbh — руководителем этой фирмы был австрийский посредник Фридрих Бублий, который является доверенным лицом семьи Азаровых.

В октябре 2012 года эта австрийская фирма выкупила акции фиктивной итальянской компании-«пустышки» под названием Agosto 2012 Srl. В ноябре 2012 года и августе 2013 года эту фирму использовали для покупки двух вилл на Сардинии — в местности Гольфо ди Маринелла провинции Ольбия.

Как добавляет газета, эти виллы сначала были арестованы следователями, затем их освободили на запрос австрийца Бублия, но сейчас их снова взяли под арест.

Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции против 18 граждан Украины, подозреваемых в присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека. Среди них есть и экс-премьер Николай Азаров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что послы Европейского союза решили продлить санкции — замораживание активов и запрет на выдачу виз 163 лицам и 44 организациям, ответственным за подрыв территориальной целостности Украины.

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