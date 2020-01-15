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"Интересен не сам факт восстания, а его причины": известный блогер рассказал, как боевики "ДНР" причастны к "госперевороту" в Абхазии

За «госпереворотом» в подконтрольной РФ Абхазии стоит не столкновение политических интересов, а клановые разборки, в которых активное участие принимают мафиози, в свое время приложившие руку к разграблению оккупированного Донбасса.

Об этом пишет на своей странице в Facebook известный украинский журналист Денис Казанский.

«Самое интересное — не сам факт восстания, а причины, которые его повлекли», — пишет он.

Так, в сентябре в Абхазии прошли выборы, результаты которых оппозиция посчитала подтасованными. Но никаких массовых выступлений после этого не произошло. Вызвало их другое событие.

Так, 22 ноября прямо среди бела дня в одном из кафе Сухуми расстреляли двух криминальных авторитетов — Астамура Шамба и Алхаса Авидзба. Оба были «ворами в законе», отмечает блогер.

Убитые были членами влиятельных кланов (фамилий), которые захотели справедливости и возмездия. В причастности к убийству обвинили действующую власть. В начале декабря представители кланов Шамба и Авидзба стали собираться на массовые (по меркам Абхазии) акции с требованиями найти и наказать виновных.

Одним из организаторов митингов стал двоюродный брат погибшего авторитета Алхаса Авидзба — Ахра Авидзба. «Герой ДНР», полевой командир по кличке Абхаз. Он принял активное участие в революции и свержении Хаджимбы.

«Какой сюрприз! Еще один воин „русского мира“ оказался представителем воровского кодла. Какой только сброд не приезжал пограбить Донбасс. Даже абхазская мафия — и та урвала свой кусок», — иронизирует Денис Казанский.

При этом он отмечает, что Ахра Авидзба уехал из ОРДЛО примерно в то же время, когда начался сезон охоты на известных донецких полевых командиров, так как «в отличие от Гиви и Моторолы, оказался понятливым и не стал дожидаться «украинской ДРГ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 22 ноября 2019 года жертвами киллеров в Сухуми стали два «вора в законе»: 38-летний Астамур Шамба, известный в криминальных кругах как Астик, и его ровесник Алхас Авидзба (Хасик). Шамба погиб на месте, а Авидзба скончался позже от полученных ранений. Также ранения получил мужчина, сидевший за столиком с криминальными авторитетами, и официантка, которая обслуживала их столик. Ресторану «Сан-Ремо» в центре Сухума подъехали на машине трое неизвестных в масках открыли огонь из автоматов по посетителям заведения. Тогда «власти» непризнанной страны заявили, что мотивом расстрела стала криминальная деятельность погибших.

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