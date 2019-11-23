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Мир

В Абхазии застрелили двух "воров в законе": названа причина

1:25 23 ноября 2019 37
Татуировка вора в законе
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 22 ноября, «Министерство внутренних дел» непризнанной Абхазии, команда которой собиралась выступить на «спартакиаде» Пушилина, сообщило о стрельбе у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума. По данным ведомства, трое неизвестных в масках подъехали на машине к ресторану открыли огонь из автоматов по посетителям заведения, пишет агентство «Прайм-крайм».

По его данным, жертвами киллеров стали два «вора в законе»: 38-летний Астамур Шамба, известный в криминальных кругах как Астик, и его ровесник Алхас Авидзба (Хасик). Шамба погиб на месте, а Авидзба скончался позже от полученных ранений. Также ранения получил мужчина, сидевший за столиком с криминальными авторитетами, и официантка, которая обслуживала их столик.

Одним из главных мотивов преступления в настоящий момент считается криминальная деятельность погибших. Они являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза). За те шесть лет, что Шамба и Авидзба являются обладателями титулов «воров в законе», они под руководством Пызы вступили в конфликт сразу с несколькими криминальными авторитетами.

Среди оппонентов погибших значились такие воры в законе, как Алхас Агрба (Алхас Гудаутский) и Тенгиз Лакербая (Тенгуляш Сухумский), относящиеся к клану Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), а также Николай Дгебуадзе (Ника Гагринский) из клана Надира Салифова (Гули) — главного вора Азербайджана. Последними из тех, с кем в конфликт вступили Шамба и Авидзба, являются «воры в законе» из сухумского воровского клана — Темур Гвасалия (Маколя) и Темур Ахуба (Динрид).

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве правоохранители задержали криминального авторитета — Джачвлиани Лашу Валерьяновича, больше известного, как «Лаша Сван. Он был короновал в 1995 году в Москве.

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