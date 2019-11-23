- 01:50 Шутила на тему секса со старшеклассниками: учительницу истории уволили за "аморалку"
- 01:25 В Абхазии застрелили двух "воров в законе": названа причина
- 00:55 Завибрировал под Вагнера: в Австрии прервали концерт из-за фаллоимитатора
- 00:27 "Провокация против Зеленского и Путина": Андрей Разин неожиданно раскритиковал российское ТВ
- 22.11 23:51 Путин планирует военную активность за рубежом: адвокат Новиков объяснил выход РФ из Женевской конвенции
- 22.11 23:29 "Испражняются пенопластом и бумагой": в Днепре у горе-матери забрали двух голодных и неухоженных детей
- 22.11 23:07 Крушение танкера Delfi: содержание нефтепродуктов в море зашкаливает
- 22.11 23:01 Зеленский пообщался с Трюдо: что обсуждали
- 22.11 22:40 Из иллюминатора были видны искры: пассажирка рассказала об экстренной посадке самолета в Одессе
- 22.11 22:37 Некого возить: в ОРДО отменили очередные электрички
- 22.11 22:29 Опять соврали: в сети разгромили попытки России оправдаться за кражу унитазов с украинских кораблей
- 22.11 22:01 ГБР объявило в розыск подполковника СБУ: в чем его подозревают
В Абхазии застрелили двух "воров в законе": названа причина
В пятницу, 22 ноября, «Министерство внутренних дел» непризнанной Абхазии, команда которой собиралась выступить на «спартакиаде» Пушилина, сообщило о стрельбе у ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухума. По данным ведомства, трое неизвестных в масках подъехали на машине к ресторану открыли огонь из автоматов по посетителям заведения, пишет агентство «Прайм-крайм».
По его данным, жертвами киллеров стали два «вора в законе»: 38-летний Астамур Шамба, известный в криминальных кругах как Астик, и его ровесник Алхас Авидзба (Хасик). Шамба погиб на месте, а Авидзба скончался позже от полученных ранений. Также ранения получил мужчина, сидевший за столиком с криминальными авторитетами, и официантка, которая обслуживала их столик.
Одним из главных мотивов преступления в настоящий момент считается криминальная деятельность погибших. Они являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза). За те шесть лет, что Шамба и Авидзба являются обладателями титулов «воров в законе», они под руководством Пызы вступили в конфликт сразу с несколькими криминальными авторитетами.
Среди оппонентов погибших значились такие воры в законе, как Алхас Агрба (Алхас Гудаутский) и Тенгиз Лакербая (Тенгуляш Сухумский), относящиеся к клану Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), а также Николай Дгебуадзе (Ника Гагринский) из клана Надира Салифова (Гули) — главного вора Азербайджана. Последними из тех, с кем в конфликт вступили Шамба и Авидзба, являются «воры в законе» из сухумского воровского клана — Темур Гвасалия (Маколя) и Темур Ахуба (Динрид).
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве правоохранители задержали криминального авторитета — Джачвлиани Лашу Валерьяновича, больше известного, как «Лаша Сван. Он был короновал в 1995 году в Москве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.