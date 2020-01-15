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Бродил по улице в приспущенных штанах: мужчину отправили под суд за секс с забором и такси

3:50 15 января 2020 5
Шотландец
Инф. «ФАКТОВ»

В Шотландии, где любит проводить отпуск королева Елизавета II, на днях зафиксировано довольно странное событие: один из местных жителей предстал перед судом из-за попытки заняться сексом с деревянным забором и автомобилем такси.

Об этом передает Рамблер со ссылкой на Daily Star.

Свидетели рассказали в суде, что 36-летний мужчина, выглядевший нетрезвым, снял штаны на людной улице и начал тереться о забор, после чего лег на автомобиль и стал имитировать половой акт.

63-летняя свидетельница Кэтлин Нисбет рассказала, что услышала, как кто-то поет на улице возле ее дома, решила, что это футбольный фанат радуется победе «Селтика», но выглянув из окна увидела голого мужчину.

«Он бродил в штанах, спущенных до лодыжек, а затем подошел к женщине. Он мастурбировал в течение двух или трех минут», — заявила она.

Ее 76-летний супруг в это время возвращался домой и увидел, как мужчина помочился на забор, а затем начал о него тереться.

Водитель такси Дон Симпсон рассказал в суде, что отошел в магазин на несколько минут, а когда вернулся, на его автомобиле лежал человек без штанов.

Симпсона попросили оценить степень опьянения мужчины по шкале от одного до десяти, и он дал подсудимому восемь-девять баллов.

Мужчина все обвинения в свой адрес отверг. Приговор за непристойное поведение в общественном месте ему вынесут 3 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном странном британском насильнике: 21-летняя женщина прикидывалась невинным пареньком для того, чтобы насиловать несовершеннолетних девочек.

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