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Королева Великобритании прибыла в свой любимый замок Балморал, расположенный в Шотландии, в области Абердиншир. Здесь Ее Величество проведет свой отпуск. Елизавета II вернется в Лондон и приступит к своим обязанностям только в начале октября.

Елизавета приехала в Шотландию еще на прошлой неделе, но лишь сейчас приняла участие в официальной церемонии встречи венценосной особы.

93-летняя королева выглядела очень элегантно в бледно-голубом костюме с черной отделкой. Наряд дополняла неизменная шляпка, украшенная цветами, черные перчатки, черная сумочка Launer London и черные туфли. Из украшений на монархине были жемчужное ожерелье и бриллиантовая брошь в виде геральдического британского льва.

Как пишет Daily Mail, на входе в свою шотландскую резиденцию Елизавета провела смотр почетной гвардии. И в очередной раз встретилась с пони, которого английские СМИ называют «самым невежливым животным Шотландии». Пони по кличке Круачан IV является талисманом гвардейского королевского шотландского полка. Ранее при встрече с королевой он неоднократно нарушал протокол, заставляя краснеть своих однополчан. Так, в прошлом году он неожиданно навалил кучу испражнений практически под ноги королевы. Елизавета даже вынуждена была зажать себе нос из-за распространившегося зловония.

А годом ранее Круачан, который был в числе встречавших королеву в шотландском замке Стерлинг, пытался съесть букет, который она держала в руках. Елизавета быстро спрятала цветы за спину и оттолкнула морду Круачана со словами: «Убирайся».

Впрочем, Ее Величество, которая обожает лошадей, не держит зла на невоспитанного пони. Она любезно погладила его, отметив: «Ну, вот мы и снова встретились».

Замок Балморал в 1852 году приобрел для королевы Виктории ее супруг Альберт. Елизавета II уже многие годы использует его в качестве своей частной летней резиденции. Обычно она прибывает в Балморал в середине июля. Но на этот раз монархиня вынуждена была задержаться, поскольку должна была встретится с новым премьер-министром страны Борисом Джонсоном и утвердить его в должности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илон Маск сравнил королеву Елизавету II с телепузиками.

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