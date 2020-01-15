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Пострадали десятки детей: в США самолет сбросил топливо на начальную школу (видео)
В американском городе Лос-Анджеле, где проходит процесс над знаменитым кинопродюсером Харви Вайнштейном, произошел не менее досадный инцидент с самолетом авиакомпании Delta: пилот был вынужден сбросить топливо на начальную школу.
Об этом пишет издание Daily Star.
Сообщается, что лайнер вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса в Шанхай. Через несколько минут после старта пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации, связанной с механической неисправностью на борту.
Чтобы не превысить максимально допустимую посадочную массу лайнера, пилот решил не вырабатывать горючее, а применить аварийный сброс топлива. Поскольку оно было вылито на небольшой высоте, оно не успело рассеяться в воздухе и попало на территорию школы. Позднее самолет благополучно приземлился.
За медицинской помощью обратились 26 человек, среди них 17 детей. У всех было зафиксировано раздражение кожи, помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась.
В то же время по информации CNN, сброшенное авиатопливо попало не территорию пяти начальных школ и одной средней. В результате происшествия пострадали 60 человек.
Авиационные врасти США выясняют, почему пилот допустил сброс топлива над густонаселенным районом, а не в специально предназначенном районе. Официальный представитель пожарной службы Шон Фергюсон заявил, что не помнит ни одного подобного случая за последнее десятилетие.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом, более радостном происшествии, связанном с самолетами: 1 января 2020 года в аэропорту Лос-Анджелеса приземлился самолет из Токио, пассажиры которого смогли дважды отпраздновать Новый год.
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