Мир

В отличие от ста тысяч украинцев, праздновавших Новый год на Софийской площади в столице, несколько десятков пассажиров японской авиакомпании All Nippon Airways решили провести новогоднюю ночь в полете.

Они купили билеты на рейс NH106 из Токио в Лос-Анджелес на 1 января 2020 года, но смогли вернуться в прошлое — в 31 декабря 2019 года и еще раз отпраздновать Новый год.

Об этом сообщает Avianews.com.

Издание поясняет, что Boeing 777 авиакомпании вылетел из аэропорта Хадена в 00:24, а приземлился в на западном побережье США 16:22 31 декабря 2019 года. Подобное «путешествие во времени» стало возможным из-за того, что по Тихому океану проходит линия перемены дат.

Фактически, данный рейс возвращает пассажиров в прошлое каждый день, однако вернуться в предыдущий год можно только один раз в году.

По информации журналистов, пассажиры восьми рейсов, вылетающих из украинских аэропортов Борисполь, Львов и Одесса вечером 31 декабря 2019 года, должны были встретить Новый год в полете. Однако рейсы Turkish Airlines из Львова и Одессы в Стамбул приземлились в Турции примерно на 50 минут раньше расписания — за полчаса до наступления 1 января.

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