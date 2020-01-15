Работа идет полным ходом: актер-крымнашист Добронравов рассказал о судьбе сериала "Сваты"

Шоу-бизнес

Одиозный российский актёр Фёдор Добронравов, радостно приветствовавший оккупацию украинского Крыма Россией, высказал предположение о судьбе многострадального сериала «Сваты», съемки седьмого сезона которого не раз откладывались.

Своими размышлениями Добронравов поделился с изданием teleprogramma.pro.

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст, и всё пойдёт по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так всё и было», — сказал он.

По словам актера, сериал сейчас активно снимается в Беларуси. Работа идет полным ходом: снимают в центре Минска, в деревне Дудичи, в гольф-клубе, на БелАЗе, в имении Огинского в городке Залесье, в Логойске.

На этот раз нам покажут главных героев в молодости.

Роль молодого Ивана Будько сыграет сын Федора Добронравова Виктор, а молодую Валюху представит актриса Дарья Рыбак.

По словам сына актера, съемки прошли хорошо, режиссер доволен, но отснятый материал актер пока еще не видел.

«Это же кино! Актеры могут сниматься в одном фильме и никогда друг друга при этом не увидеть. Так часто бывает. Поэтому что у них получилось — для меня будет таким же сюрпризом, как и для вас», — поделился актер.

Также Добронравов добавил, что молодую Валентину представит актриса Дарья Рыбак.

Кроме того, в новом сезоне «Сватов» появится директор сельского клуба Палыч — под его «чутким руководством» будет проходить свадьба Жени и её иностранного жениха Джека.

Недавно в интернете обсуждали, что сериал «Сваты» собираются переименовать и сделать из него новый проект. По словам Добронравова, это не так: седьмой сезон выйдет под родным названием, а дальше будет видно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», помимо Дарьи Рыбак, которая сыграет «Валюху» в молодости, в сериале появится и «Валя в детстве» — ее роль исполнит украинская актриса Мария Тарасова, которая несмотря на юный возраст (родилась в 2007 году), уже имеет в своем послужном списке 40 работ в 40 проектах.

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