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Сыграет "Валентину Будько" в детстве: в 7-м сезоне «Сватов» появится новый детский персонаж (фото)

6:25 4 января 2020 8
Валентина Будько
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то, что съемки нового сезона одиозного сериала «Сваты» еще даже не начались, в Сети всплывает информация о том, кто из актеров будет играть в продолжении проекта.

Возможно, что именно такой «дозированный» способ подачи информации как раз и был задумал создателям ситкома для поддержания интереса к нему.

В частности, на днях стало известно, что помимо сцен с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак, а также с директором сельского клуба Палычем (его роль исполнит российский актер Михаил Трухин), предстоят съемки «детских сцен» из жизни все той же Валентины Будько.

В этих эпизодах роль Вали, по информации сайта «Кино-театр.ру», сыграет юная украинская актриса Мария Тарасова.

Согласно информации на сайте, девочка родилась 11 апреля 2007 года, и, несмотря на столь юный возраст, за ее плечами уже 40 работ в 40 проектах.

Информация о том, кто будет исполнять роль Ивана Будько в детском возрасте, и будут ли вообще подобные сцены в сериале, пока отсутствует.

Как ранее писали «ФАКТЫ», в России разгорелся скандал в связи с тем, что некоторые СМИ сообщили о похоронах актера Федора Добронравова, сыгравшего главную роль в сериале «Сваты». По словам артиста, его уже в который раз «похоронили». Это больше всего обижает Добронравова и ему больно постоянно читать и узнавать о такой клевете.

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