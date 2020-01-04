- 06:25 Сыграет "Валентину Будько" в детстве: в 7-м сезоне «Сватов» появится новый детский персонаж
- 05:47 Звезда в гневе: Волочкова резко ответила хейтерам на критику ее длинных ног
- 05:21 Дело об убийстве «Сармата»: суд продлил меру пресечения обвиняемым
- 05:11 "Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы
- 04:25 Верификация в действии: открыто первое дело по факту подачи неправдивых документов на субсидию
- 03:49 Назван ТОП-10 лучших диет 2020 года
- 03:27 США нанесли авиаудар по проиранским силам около Багдада, погибли 6 человек
- 02:20 "Разблокировали": стало известно, когда Рада может рассмотреть законопроект о рынке земли
- 01:50 Сорвались с высоты 10 метров: российские акробаты упали во время представления в Амстердаме
- 01:25 Дело идет к войне? В Ливии объявили о всеобщей мобилизации
- 00:50 "Упругий персик": Ирина Шейк завела поклонников пышными ягодицами на побережье Коста-Рики
- 00:23 Обещали "высокую прибыль": в Киеве разоблачили сеть мошеннических "финансовых аукционов"
Сыграет "Валентину Будько" в детстве: в 7-м сезоне «Сватов» появится новый детский персонаж (фото)
Несмотря на то, что съемки нового сезона одиозного сериала «Сваты» еще даже не начались, в Сети всплывает информация о том, кто из актеров будет играть в продолжении проекта.
Возможно, что именно такой «дозированный» способ подачи информации как раз и был задумал создателям ситкома для поддержания интереса к нему.
В частности, на днях стало известно, что помимо сцен с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак, а также с директором сельского клуба Палычем (его роль исполнит российский актер Михаил Трухин), предстоят съемки «детских сцен» из жизни все той же Валентины Будько.
В этих эпизодах роль Вали, по информации сайта «Кино-театр.ру», сыграет юная украинская актриса Мария Тарасова.
Согласно информации на сайте, девочка родилась 11 апреля 2007 года, и, несмотря на столь юный возраст, за ее плечами уже 40 работ в 40 проектах.
Информация о том, кто будет исполнять роль Ивана Будько в детском возрасте, и будут ли вообще подобные сцены в сериале, пока отсутствует.
Как ранее писали «ФАКТЫ», в России разгорелся скандал в связи с тем, что некоторые СМИ сообщили о похоронах актера Федора Добронравова, сыгравшего главную роль в сериале «Сваты». По словам артиста, его уже в который раз «похоронили». Это больше всего обижает Добронравова и ему больно постоянно читать и узнавать о такой клевете.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...