Сериал Сваты

Шоу-бизнес

Продвижение командой Зеленского производимого студией «95 квартал» телесериала «Сваты», где главную мужскую роль исполняет российский актер Федор Добронравов, который одобряет оккупацию Крыма, является ничем иным как «бизнесом на крови»

Об этом украинский кинорежиссер, актер Ахтем Сейтаблаев заявил в эфире программы «Досье с Сергеем Руденко», которая 28 декабря 2019 вышла в эфир телеканала Еспресо.TV.

«Я не понимаю, как можно быть гражданином страны и при этом не чувствовать и при этом допускать такое мнение, что человека, который откровенно поддерживает оккупацию твоей страны, ты можешь снимать в своих фильмах, ты можешь через суд — и делаешь это через суд — добиваться и добиться наконец обновления этого сериала. Тем более, если ты — президент. Это вообще никак не монтируется у меня. Ни в голове, ни в сердце», — отметил Сейтаблаев.

По его словам, если бы у него была такая возможность, он бы лично предложил Зеленскому поехать вместе с ним в Крым и «посмотреть в глаза этим почти 300-м детям, родители которых сидят сейчас или в СИЗО, или в тюрьме российской именно за то, что в феврале 2014 они вышли с флагами Украины и крымских татар под здание Верховной Рады Крыма, протестуя против оккупации Крыма».

«Так вот, эти дети там сейчас без родителей, а мы демонстрируем сериал через суд, и таким образом получается, что поддерживаем заявления актера Добронравова», — подчеркнул Сейтаблаев.

Показ «Сватов» на украинском ТВ он расценивает исключительно как «бизнес с представителями страны-агрессора» и «бизнес на крови».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на критику одиозного сериала «Сваты» в Украине, его создатели, похоже, твердо намерены завершить съемки седьмого сезона. Более того: в сети появилась информация о том, что актерский состав ситкома будет расширен, и наряду с полюбившимися зрителям актерами сыграют новые лица.

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