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Спорт

Ястремская на отказе титулованной соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Австралии (видео)

8:42 15 января 2020 101
Даяна Ястремская
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (24-я позиция в мировом женском рейтинге) успешно преодолела второй круг турнира в Аделаиде с призовым фондом 782 900 долларов.

Наша соотечественница встречалась с экс-первой ракеткой мира, победительницей трех турниров «Большого шлема» немкой Анжелик Кербер (18-я). На старте поединка Даяна отдала свою подачу сопернице, но затем перехватила инициативу и уверенно взяла первый сет. По ходу второй партии немка дважды вызывала физиотерапевта на корт, после чего при счете 6:3, 2:0 в пользу нашей соотечественницы приняла решение не продолжать матч.

«С самого начала игры я не чувствовала себя сильно хорошо на корте: был небольшой ветер и это немного меня сбивало. Но потом я смогла найти свою игру, просто старалась попасть каждым мячом в корт. Кажется, что моя игра перешла на новый уровень? О, это же только мой третий матч в этом сезоне, у меня другая команда. Не знаю, я просто стараюсь показывать лучшее, что могу, просто работаю…» — приводит слова Даяны после матча портал «Большой теннис Украины».

Добавим, что эта победа стала для украинки восьмой над теннисистками из топ-20. Благодаря нынешнему результату в обновленном рейтинге Даяна может обновить собственный рекорд — напомним, перед нынешней неделей 19-летняя одесситка опустилась с 22-го места на 24-е.

За выход в четвертьфинал Ястремская заработала 22 400 долларов призовых и теперь встретится с хорваткой Донной Векич (20-я), обыгравшей Марию Саккари из Греции (23-я) — 2:6, 7:5, 6:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская с новым тренером успешно стартовала на турнире в австралийской Аделаиде.

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