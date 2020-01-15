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Мир

В Иране задержали автора видео с запуском ракеты по самолету МАУ

8:55 15 января 2020 708
Запуск ракеты
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видео, на котором зафиксирован пуск ракеты, поразившей украинский «Боинг» под Тегераном. Об этом сообщает DW со ссылкой на информацию самого КСИР.

Задержание объясняется проведением расследования всех обстоятельств крушения самолета.

По данным расследователей Bellingcat, снятое задержанным показывает жилой квартал в западном Паранде (пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни), ориентированно на северо-восток, а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752 «Международных авиалиний Украины».

Напомним, 11 января КСИР взял на себя полную ответственность за обстрел украинского пассажирского самолета. Военные объяснили случившееся ошибкой — мол, самолет приняли за крылатую ракету.

В Украине считают, что к трагедии в Иране могут быть причастны российские компании, которые производят зенитно-ракетные комплексы. Такую точку зрения высказал секретарь СНБО Алексей Данилов

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