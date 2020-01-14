Украина

В СНБО указали на российский след в крушении самолета МАУ в Иране

К трагедии в Иране, где военнослужащие ПВО сбили украинский «Боинг», могут быть причастны российские компании, которые производят зенитно-ракетные комплексы.

Такую точку зрения высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Цензор.нет». «Весь мир увидел, что сегодня есть большие проблемы с российской противовоздушной обороной. Управление российскими ракетными комплексами крайне несовершенно», — заявил он, отметив, что российская ПВО работает «не совсем корректно», на что должны обратить внимание покупатели.

Он, в частности, вспомнил, что системы ПВО российского производства, которые были проданы Сирии, в сентябре 2018 года сбили российский же самолет Ил-20.

«Сейчас мы снова видим несовершенство российских ЗРК, что провоцирует тяжелые последствия. Так что, не исключено, что российские компании-производители зенитно-ракетных комплексов могут быть также причастны к трагедии», — добавил Алексей Данилов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь СНБО заявил, что первое заявление украинских дипломатов в Иране об исключительно «технических причинах» авиакатастрофы украинского «Боинга» было санкционировано из Киева.

А еще до признания Ираном своей вины в катастрофе пассажирского авиалайнера, Алексей Данилов заявлял, что одной из основных версий трагедии считается поражение «Боинга» из российского ЗРК «Тор».

Фото из Википедии.

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