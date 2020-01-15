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Деньги

Доллар пошел вверх: курс валют 15 января

9:25 15 января 2020 117
Доллар пошел вверх: курс валют 15 января
Инф. «ФАКТОВ»

После краткого периода снижения курса доллара к гривне иностранная валюта снова начала дорожать. На 15 января 2020 официальный курс установлен на уровне 24,02 гривен за доллар, т. е. на 10 копеек больше, чем по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро также возрос — на 6 копеек (установлен на уровне 26,6889 гривен за евро).

На «черном рынке» в среду, 15 января, доллар покупают за 24,030 гривен, продают — за 24,10 гривен, а евро торгуют по 26,580−26,700 гривен. Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.

Напомним, начало 2020 года в Украине ознаменовалось ростом курса всех иностранных валют к гривне. Финансовые аналитики объяснили «ФАКТАМ», почему так произошло.

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